İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri Başvuruları Açıldı

Kale Grubu, 2017'den bu yana düzenlediği ödüller için başvuruları kabul etmeye başladı.

14.01.2025 15:16
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Kale Grubu'nun, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 2017'den bu yana düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri'ne bu yılki başvurular açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9. kez hayata geçirilen programa sosyal girişimler, etki odaklı girişimler ve girişimci adayları başvurabilecek.

"Erken Aşama", "İleri Aşama", "İşbirliği" ve "Gençlik" kategorilerine yapılacak başvurular, programın internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Tüm başvurular, Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar, sosyal girişimcilik alanındaki ulusal ve uluslararası önemli isimlerden, sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul'un karşısına çıkacak. Kazanan adaylar, ödül töreniyle açıklanacak.

Ödüller belli oldu

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında ödül miktarı, Erken, İleri Aşama ve İşbirliği kategorilerinin her biri için 350; Gençlik kategorisi için 100 bin lira olarak belirlendi.

Erken, İleri ve İşbirliği kategorilerinin kazananları, maddi ödülün yanı sıra Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği alacak. Gençlik kategorisini kazanan ekip ise "Social Impact Award Türkiye" programına geçiş ve kapasite geliştirme desteği alma haklarını kazanacak.

Finalistler ve kazananlar, önceki senelerin finalist ve kazananlarından oluşan 60'ı aşkın sosyal girişimin oluşturduğu topluluğun da parçası olacak. Kale Grubu, topluluğun finansal ve finansal olmayan (network, kapasite geliştirme gibi) ihtiyaçlarına destek olarak, girişimlerin ödül sonrası yolculuklarında yanlarında olmaya devam edecek.

Erken Aşama kategorisinde, pilot uygulaması olan, sosyal veya çevresel etkisinde yaygınlaşma potansiyeli bulunan, girişimi en fazla 2 yıldır aktif adayların başvuruları değerlendirilecek.

İleri Aşama kategorisinde de faaliyet gösterdiği alanda sosyal veya çevresel sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi sunan, 2023 başından itibaren 500 bin lira ve üzeri gelir elde eden veya minimum 2 yıldır resmi olarak faaliyet gösteren girişimlerin başvuruları değerlendirmeye tabi tutulacak.

İşbirliği kategorisinde başvuru için, tamamlanmış yada tamamlanma sürecindeki girişimin, sosyal veya çevresel faydayı çoğaltmak amacıyla kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, başka bir sosyal veya etki odaklı girişimle işbirliği yapması gerekiyor.

Gençlik kategorisinde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çözümler yaratmak üzere harekete geçmiş, tüm kurucuları 18-25 yaş arasında yer alan, henüz şirket kurmamış ve satış yapmamış, fikir aşamasındaki genç girişimci adaylarının başvuruları kabul edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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