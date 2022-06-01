İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı - Son Dakika
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İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı

01.06.2022 15:52
İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı

Türkiye'nin en trend etkinliklerinden biri olan İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı, 10-12 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin en trend etkinliklerinden biri olan İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı, 10-12 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin önemli aile festivallerinden İBS, renkli ve sürprizi bol içeriği ile 10 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak. Bu yıl 9'uncusu yapılacak aile festivali İBS, 12 Haziran tarihine kadar açık olacak.

Fuar hakkında bilgi veren Boyut Group Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Fida, "Fuarı bu yıl 9'uncu kez düzenleyeceğiz. İBS bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 15 bin metrekare kapalı alanda şehrin kalbinde ICC/ İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Öncelikle hamile ve yeni doğum yapmış kadınları hedefleyen İBS tüm çekirdek yapıya dokunan tam bir aile festivali. Etkinlikte her yıl sektörün en önemli markaları yer alırken, başta anne ve anne adaylarının her türlü ihtiyaçlarına yönelik ürünlerden, bebek ve çocuk odası ürünleri ve her türlü güvenlik ekipmanlarını gibi her türlü ihtiyacı karşılayacak birçok marka yer alıyor" diye konuştu.

En son 95 bin ziyaretçiyi ve 150'den fazla firma aracılığıyla 200'ün üzerinde markayla bir araya getirdiklerini bildiren Seçil Fida, "Annelerimizden devamlı mesaj alıyoruz. Onlar bizi biz onları çok özledik. Kavuşma vakti yakındır. İBS yine on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. İBS neredeyse her sektörü kucaklayabilen dev bir aile festivali. Organik gıdalardan, bebek bakım ürünlerine, tekstilden, güvenlik gereçlerine, mobilyadan tutun da hamilelere yönelik aklınıza gelebilecek her şey var İBS de. Türkiye'nin en büyük Aile Festivali tanımını laf olsun diye kullanmıyoruz. Bazen fuara gelen ziyaretçiler fuarda araba markası görünce şaşırıyor. Halbuki bir ailenin en önemli ihtiyaçlarından biri aile arabası ve bebek/çocuk koltuğu."

Fuarın indirimli biletlerine ibsfuar.com adresinden ulaşıldığı açıklandı. - İSTANBUL

İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı
İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı
İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Çocuk, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı - Son Dakika


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