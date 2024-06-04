ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Akdeniz Bölge Toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte, Akdeniz'in potansiyelinin büyütülmesi hedeflenirken, bölgenin kültürel ve finansal değerlerinden küresel pazarda nasıl yararlanılacağı da tartışıldı. Toplantıya, Türkiye başta olmak üzere İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren 80'e yakın ICCA derneği üyesi katıldı. ICCA Akdeniz Bölgesi Başkanı Riccardo Pizzuti, toplantıda yaptığı konuşmada, Akdeniz için neler yapabileceklerini konuşacaklarını ve Akdeniz'in potansiyelini büyüteceklerini belirtti.

04.06.2024 11:17
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Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Akdeniz Bölge Toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte, Akdeniz'in potansiyelinin büyütülmesi hedeflenirken, bölgenin kültürel ve finansal değerlerinden küresel pazarda nasıl yararlanılacağı da tartışıldı.

91 ülkede 1.000'den fazla üyesiyle küresel kongre ve toplantı sektörünün çatı kuruluşu olan Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Akdeniz Bölge Toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya, Türkiye başta olmak üzere İtalya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren 80'e yakın ICCA derneği üyesi kongre büroları, kongre organizasyon firmaları, destinasyon tanıtım ofisleri ve sektör profesyonelleri katılım sağladı.

Organizasyonda Akdeniz'in potansiyelinin büyütülmesi hedeflenirken, bölgenin kültürel ve finansal değerlerinden küresel pazarda nasıl yararlanılacağı da tartışıldı. Toplantının bu yılki teması ise 'Akdeniz Hareket Halinde' oldu.

ICCA'nın 2024 yılı Akdeniz Bölge Toplantısına, İstanbul Ticaret Odası ve Akdeniz bölge üyesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ev sahipliği yaptı. Toplantıya Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları da destek verdi.

Akdeniz ülkelerinden üst düzey sektör profesyonellerinin katıldığı oturumlarda, kongre sektörüne yönelik güncel gelişmeler, ulusal derneklerin ve fikri sermayenin kongre sektörüne etkileri ele alındı.

"Toplantımızı İstanbul gibi görkemli bir şehirde yaptığımız için çok mutluyuz"

ICCA Akdeniz Bölgesi Başkanı Riccardo Pizzuti, yaptığı konuşmada, "Bu yılki toplantımızı İstanbul gibi görkemli ve çok güzel bir şehirde yaptığımız için çok mutluyuz. Bizleri burada ağırlayan İstanbul Ticaret Odası'na, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'na ve bu toplantıya katkı sağlayan Türkiye turizm paydaşlarının tamamına çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz ülkeleri olarak, ICCA derneği içerisindeki en büyük topluluklardan biriyiz. Bu toplantı aracılığıyla, Akdeniz için neler yapabileceğimizi konuşacağız ve Akdeniz'in potansiyelini hep birlikte hareket ederek büyüteceğiz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç de kongre sektörünün en prestijli kuruluşu ICCA'nın Akdeniz Bölge Toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Akdeniz'in dört bir yanından gelen misafirlere, İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihini ve kadim miraslarını anlattıklarını belirten Avdagiç, "İTO ve ICVB olarak, küresel kongre sektörünün genel durumunu çok yakından takip ediyoruz. Hem İstanbul'un hem de tüm Akdeniz'in kazandığı bir çabanın içindeyiz. Turizmin kalbi Akdeniz'dir. Bu etkinlik sayesinde Akdeniz'in de kalbi İstanbul olmuştur. Bu toplantının sonuçlarının Akdeniz'e, ülkemize ve kadim şehrimize katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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