IDEF 2025 Öncesi Savunma Buluşması - Son Dakika
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Ekonomi

IDEF 2025 Öncesi Savunma Buluşması

IDEF 2025 Öncesi Savunma Buluşması
18.07.2025 14:44
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Savunma sanayi yöneticileri, IDEF 2025'te sergilenecek yenilikleri ve hedefleri açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayi kuruluşlarının genel müdürlerinin katılımıyla 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde basın buluşması gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, IDEF'in, Türk savunma sanayisinin yeteneklerini dünyadaki oyuncularla paylaştığı bir gösteri platformu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yakınında yaşanan çatışma ve krizlerin, bazı teknoloji ve sistemleri ön plana çıkardığına işaret eden İkinci, "ROKETSAN olarak artık IDEF'i dünyayı takip eden değil, savunma sanayisinde 'trend belirleyici' olarak görmek istiyoruz. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde durmuş olduğu balistik füze, seyir füzeleri, hava savunma ve hava-hava füzelerinin lansmanını yapacağız." ifadelerini kullandı.

İkinci, şirketin ihracatta hızlı büyüme potansiyeli olduğunu ve ürünlerine ciddi talep geldiğini belirterek, IDEF'te Türkiye'nin savunma sanayisini ihracat odaklı büyütme noktasında ciddi imzalar atmayı düşündüklerini bildirdi.

ROKETSAN'ın dünyada kabul görmüş önemli oyunculardan biri olduğunu ve pazar payını artırdığını aktaran İkinci, "AR-GE projelerinden prototip, ilk test aşamasına gelmiş 6 yeni ürünümüzü IDEF'te sergileme ve lansmanını yapma fırsatı bulacağız. Bu 6 yeni ürün, kendi alanlarında çok üst düzey teknolojik özelliklere sahip, dünyadaki benzerlerinden de bu özellikleriyle ön plana çıkacak ürünler olacak." diye konuştu.

"Yeni nesil teknolojilerle ALTAY tankı simülatörü olacak"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da şirketin bu yıl IDEF'te yapay zeka vizyonunu "gelecek hazır" mesajıyla ortaya koyacağını söyledi.

Etkinlikte, bugüne kadar geliştirdikleri yüksek teknolojileri yapay zeka entegrasyonu ile nasıl daha güçlü hale getireceklerini anlatacaklarını belirten Nacar, yeni yapay zeka teknolojisi MAIN'i 'ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ne entegre ettikleri bakım destek asistanına ilişkin sunumları olacağını anlattı.

Nacar, karar destek mekanizmaları ile insanlı ve insansız sistemlerin iştirak edeceği hibrit harekat ortamının da ilgi çekecek gösterimler arasında yer alacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"e- Denizcilik alanında gemi navigasyon sistemimizi ilk defa IDEF'te sergiliyor olacağız. IDEF'te bir başka yenilik de simülatör alanında olacak. Yeni nesil VR gözlüklerinin ve büyük ekranların kullanıldığı ALTAY tankı simülatörü de yer alacak. İnsansız hava, kara ve deniz araçlarıyla hayata geçirdiğimiz dijital birlik konsepti bağlamında BAHA, BARKAN ve SANCAR ürünlerimizin mock-up'larını ve dijital harekat senaryosunu sunuyor olacağız. İnsansız hava aracı BAHA'nın elektronik harp sahasında kullanım konsepti de ilk kez gösterimini yapacağımız ve büyük ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir deneyim sunacak."

"Deniz alanında milli hücumbotumuzun maketi ilk kez sergilenecek"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türk savunma sanayisinin son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil küresel ölçekte de adından söz ettiren ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

IDEF'in, yetkinlikleri sergilemek ve ihracatta yeni kanallar açabilmek için eşsiz bir ortam sağladığını belirten Güleryüz, taktik insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde TSK'ya teslimatlara devam ettiklerini ve 15 ülkeye ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.

Güleryüz, etkinliğe iyi şekilde hazırlandıklarını aktararak, "Şu ana kadar en yüksek sayıda platform ve ürünü sunduğumuz IDEF olacak. IDEF'te oldukça fazla sayıda yeni ürünün tanıtımı yapılacak. Deniz alanında milli hücumbotumuzun maketi ilk kez STM tarafından sergileniyor olacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu projeyle Türkiye'nin kendi hücumbotunu tasarlama ve hayata geçirme kabiliyetine kavuştuğuna dikkati çeken Güleryüz, sergilenecek diğer ürünlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Taktik İHA alanında ilk defa sergilenecek ürünler arasında KarguFPV dronumuz var. BOYGA-B adını verdiğimiz birden fazla mühimmat taşıyan taktik İHA sistemimizi yine IDEF'te ilk kez sergiliyor olacağız. TUNGA adını verdiğimiz akıllı mühimmatımız var, testleri SSB ile gerçekleştirdik. Bunu da ilk kez sunuyor olacağız."

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Teknoloji, Havelsan, Roketsan, Savunma, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IDEF 2025 Öncesi Savunma Buluşması - Son Dakika

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