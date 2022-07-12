IEA Başkanı Birol: "Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" - Son Dakika
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IEA Başkanı Birol: "Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı"

12.07.2022 10:49
IEA Başkanı Birol: "Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı." dedi.

Sidney'de düzenlenen küresel bir enerji forumunda konuşan Birol, ilk küresel enerji krizinin yaşandığını söyledi.

Birol, petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Fatih Birol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IEA Başkanı Birol: 'Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: IEA Başkanı Birol: "Dünya, bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" - Son Dakika
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