Üye Girişi
IEA Başkanı Birol, Fransa'nın "Legion d'Honneur" nişanına layık görüldü - Son Dakika

IEA Başkanı Birol, Fransa'nın "Legion d'Honneur" nişanına layık görüldü

05.01.2022 11:06
IEA Başkanı Birol, Fransa'nın "Legion d'Honneur" nişanına layık görüldü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları nedeniyle Fransa'nın en üst düzey devlet nişanı olan Legion d'Honneur'e layık görüldü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıları nedeniyle Fransa'nın en üst düzey devlet nişanı olan Legion d'Honneur'e layık görüldü.

Fransa tarafından Napoleon Bonaparte döneminden itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve Fransa'nın en prestijli devlet nişanı kabul edilen "Officier dans L'Ordre National de la Legion d'Honneur" ile ödüllendirilen Birol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ödülün kendisini gururlandırdığını belirtti.

Birol, 2015'te imzalanan ve halihazırda 190'ın üzerinde ülkenin onayladığı Paris Anlaşması'nın hedeflerinin başarılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Paris Anlaşması, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan en önemli anlaşma. Bu anlaşmanın amacı, iklim krizinin önüne geçmek. Biz geçen sene Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçmesi için küresel enerji sektöründe hangi somut adımlar atılması gerektiğini ve bu adımlara dair bir yol haritası çizdik." diye konuştu.

"İklim değişikliğiyle mücadeleye gelişmekte olan ülkelerin penceresinden baktık"

Bu yol haritasında dünyadaki enerji sektörünü nasıl değiştirmek gerektiğini ve sektörün Paris Anlaşması hedefleriyle nasıl uyumlu hale geleceğini analiz ettiklerini aktaran Birol, şöyle konuştu:

"Bu analizin yanı sıra bir yandan Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmaya çalışırken aynı zamanda enerji fiyatları nasıl makul bir düzeyde tutulabilir ve enerji güvenliği nasıl sağlanabilir diye bu çalışmaları yaptık. Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirirken konuya gelişmekte olan ülkelerin penceresinden baktık. Yaptığımız bu çalışmalar devlet nişanına layık görülmemizi sağladığı için de çok mutluyum." diye konuştu.

Birol, TIME dergisi tarafından 2021'de de dünyanın en etkili 100 kişisi listesindeki tek Türk olmuştu.

YORUMLAR
500

Paris Anlaşması, Enerji, Fransa, Legion, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IEA Başkanı Birol, Fransa'nın 'Legion d'Honneur' nişanına layık görüldü - Son Dakika Ekonomi


Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?         
11:05
Türkiye'nin konuştuğu olayda son karar! Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Türkiye'nin konuştuğu olayda son karar! Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
10:39
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:05 Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?
10:57 Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
10:47 Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti
10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
10:34 Bu gençler neden intihar ediyor? 18 yaşındaki genç artında tek cümlelik not bıraktı
10:31 İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
10:30 Kozmik canavardaki patlamalar dünyayı etkileyecek mi?
10:26 Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu
10:18 İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: IEA Başkanı Birol, Fransa'nın "Legion d'Honneur" nişanına layık görüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement