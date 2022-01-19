Üye Girişi
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti - Son Dakika

IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

19.01.2022 12:00
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Kovid-19 salgınında ülkelerin daha yumuşak tedbirler alması nedeniyle 2021 ve 2022 için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Kovid-19 salgınında ülkelerin daha yumuşak tedbirler alması nedeniyle 2021 ve 2022 için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize etti.

IEA'nın aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Kovid-19'un Omicron varyantının vaka sayılarını artırmasına rağmen 2021'in son çeyreğinde petrol talebi günlük 1 milyon 100 bin varil artarak 99 milyon varile ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise hem uzaktan çalışma ve hava ulaşımındaki azalış nedeniyle hem de mevsimsel olarak talebin düşmesi bekleniyor. Ancak hükümetlerin salgına yönelik sert önlemler almaması nedeniyle Ajans, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü 2021 ve 2022 için bir önceki rapora göre 200 bin varil artırdı.

Böylece, küresel petrol talebinin 2021'de bir önceki yıla göre günlük 5 milyon 480 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 381 bin varil olması, bu yıl ise günlük 3 milyon 325 bin varil artışla 99 milyon 705 bin varile ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, salgının ortaya çıktığı 2020'de günlük 90 milyon 901 bin varile kadar gerileyen küresel petrol talebi, 2019'da 99 milyon 549 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti.

Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 163 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 48 bin varille Amerika ve 14 milyon 363 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzı aralıkta arttı

Rapora göre, küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 130 bin varil artışla günlük 98 milyon 630 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de aralıkta bir önceki aya göre yaklaşık 190 bin varil artışla 27 milyon 990 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 220 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 60 bin varil azalışla 65 milyon 420 bin varil oldu.

Bazı ülkelerin üretimlerinde rekor beklentisi

Rapora göre ayrıca, küresel petrol arzı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 1 milyon 500 bin varil artarak 95 milyon 290 bin varil olurken, bu yıl ise 101 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC+ grubunun üretim kesintilerini tamamıyla gevşetmesi durumunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük 6 milyon 200 bin varil artacağı, OPEC+ grubunun petrol arzının 4 milyon 400 bin varil ve OPEC dışı ülkelerin petrol arzının ise günlük 1 milyon 800 bin varil artabileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın bu yıl üretimde yıllık rekorlar kırması beklenirken, Kanada ve Brezilya'nın da üretimde en yüksek rakamlara ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Geçen yıl yaşanan 1 milyon 500 bin varillik artışın öncelikle OPEC+ kesintilerinden muaf olan Libya kaynaklı olduğu, Libya'yı ise İran'ın takip ettiği kaydediliyor.

Nijerya, İngiltere ve Angola ise geçen yıl üretimde en büyük düşüşü kaydeden üç ülke olurken, söz konusu ülkelerin üretimlerinin bu yıl dengeye kavuşacağı tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Petrol, Enerji, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti - Son Dakika Ekonomi


Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!         
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?         
17:55
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement