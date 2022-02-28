IEA, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle enerji bakanları toplantısı yapacak - Son Dakika

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yarın Rusya- Ukrayna savaşı gündemiyle olağanüstü IEA Bakanlar Toplantısı yapılacağını bildirdi.

Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıya ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un başkanlık edeceğini belirtti.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna saldırısının petrol tedariki üzerindeki etkilerinin tartışılacağını aktaran Birol, IEA üye ülkelerin enerji piyasalarında istikrarı sağlamada nasıl bir rol oynayacağının da değerlendirileceğini kaydetti.

IEA verilerine göre, dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi olan Rusya, küresel piyasalarda ise en fazla petrol ihraç eden ikinci ülke konumunda bulunuyor.