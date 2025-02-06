IFCO 2025 İstanbul\'da moda sektörünü buluşturdu: Türkiye, denimde dünyada ilk üçte

Ekonomi

05-08 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Istanbul Fashion Connection (IFCO) Fuarı, moda sektörünün en büyük uluslararası buluşmalarından biri olarak kapılarını açtı. Tasarımın, trendlerin ve markaların tanıtıldığı fuar, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Rusya, Ukrayna ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından alıcı firmaları ihracata yönelik katılımcılarla bir araya getirdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), dünyanın dört bir yanında düzenlediği ticaret heyetleri ve iş birlikleri ile fuara büyük destek sağladı. Hedef pazarlardan binlerce alıcıyı ağırlayan IFCO, Türkiye'nin moda sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.

FUAT KARSAVRAN: "TÜRKİYE, DENIM SEKTÖRÜNDE DÜNYADA İLK ÜÇTE"

IFCO Fuarı'nda yer alan LaCarino Denim firmasının sahibi Fuat Karsavran, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a verdiği röportajda, Türkiye'nin denim sektöründeki başarısını vurguladı.

"Bizler yaklaşık 30 yıllık bir denim firmasıyız. İkinci jenerasyon olarak ben ve kardeşim birlikte yönetiyoruz. Hedef pazarlarımız arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Balkan ülkeleri var. Yeni müşterilerle buluşmak ve mevcut iş bağlantılarımızı güçlendirmek için buradayız." dedi.

IFCO'nun uluslararası düzeyde en yenilikçi fuarlardan biri olduğuna dikkat çeken Karsavran, "Avrupa'daki birçok fuarı gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki İstanbul'daki IFCO Fuarı, inovasyon açısından en önde gelen fuarlardan biri. Türkiye moda sektörüne yön veren ülkelerden biri ve özellikle denim alanında dünyada ilk üç içinde yer alıyor. Yenilikçi malzemeler ve katma değerli ürünler geliştirmek için her gün çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

IFCO 2025, KÜRESEL MODA ENDÜSTRİSİNE YÖN VERİYOR

Moda ve tekstil sektörünün devlerini bir araya getiren IFCO 2025, Türk firmalarının küresel pazarda güçlenmesi adına büyük bir fırsat sundu. Fuarda tanıtılan koleksiyonlar, Türkiye'nin yenilikçi üretim anlayışını yansıtıyor ve sektördeki konumunu daha da pekiştiriyor. Türkiye, denim, hazır giyim ve tekstil üretiminde dünya çapında güçlü bir aktör olmaya devam ediyor.