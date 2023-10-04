İflas eden Ankara'daki Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek - Son Dakika

İflas eden Ankara'daki Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek

Son Güncelleme: 04.10.2023 19:39

Ankara'nın en merkezi yerinde bulunan ve geçtiğimiz ay iflas haberiyle gündeme gelen Kızılay AVM'nin bu kez de 5 Ekim'de elektriği kesilecek. Söz konusu karara AVM esnafı sert tepki gösterdi.

Ankara'nın en hareketli noktalarından Kızılay Meydanı'nda bulunan Kızılay AVM'de, 2 Eylül'de icra mektubu gelmesine rağmen dükkanlarını boşaltmayan esnafların elektriği Türkiye Kızılay Derneği yönetimi tarafından kesilecek. Esnafların, dükkanlarını boşaltmamak için açtığı davada Mahkeme, esnafların lehine karar verdi. Ancak tüm yaşananlara rağmen Türkiye Kızılay Derneği yönetimi tarafından Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek.

AVM'NİN ELEKTİRİĞİ KESİLECEK

Türk Kızılay'ına ait olan yap, işlet, devret modeli ile 25 yıldır Karsaklar kiralama firması tarafından işletilen Kızılay AVM'nin ödemesinin yapılmaması gerekçesiyle 2 Eylül 2023 tarihinde icraya verilmişti. 2018 yılından itibaren Kızılay'a kira ödemesi yapmayan Karsaklar Gayrimenkul Yatırım İşletmesinden kirasını tahsil etmek isteyen mülk sahibi Kızılay, geçtiğimiz günlerde kiracılara ihtar çekmişti. Esnaflara ihtar çeken Kızılay, esnafların en geç 2 Eylül'e kadar dükkânlarını boşatmasını istemişti. Esnafların dükkânları boşaltmaması üzerine Kızılay, 5 Ekim'de Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek.

İflas eden Ankara'daki Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek

MAHKEME ESNAFIN LEHİNE SONUÇLANDI

2 Eylül'de gelen icra mektubu kiracıları şoka uğratmıştı. Bunu üzerine tahliye sürecine itiraz eden yemek katı esnafı mahkemeye başvurdu. Mahkeme, esnafların lehine sonuçlanmış olmasına rağmen Türkiye Kızılay Derneği yönetimi tarafından Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek.

"KİRAMIZI DÜZENLİ ŞEKİLDE ÖDEDİK"

Yemek katı esnafı, "Biz tadilat yapılsın demiyoruz. Bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. 350 milyonluk dev bir tadilat yapılacağından bahsediliyor. Bu çok ciddi bir rakam, o parayla buraya 3 tane AVM dikilir. Çıkmak istediğimize dair mahkemeye başvurdum. Mahkeme bizim lehimize sonuçlandı. Fakat Kızılay bu durumdan memnun olmadı. Bize ayın 5'inde elektriğimizi keseceklerini söylediler. Yıldırmaya çalışıyorlar fakat istedikleri kadar ışıkları kessinler tekrar itirazı için mahkemeye gideriz. Son noktaya kadar buradayız. Biz sonuçta kiramızı düzenli bir şekilde ödedik. Karsaklar, Kızılay'a ödeme yapmamışsa bu bizim problemimiz değil" şeklinde konuştu.

İflas eden Ankara'daki Kızılay AVM'nin elektriği kesilecek

NE OLMUŞTU?

Ankara'da bulunan Kızılay AVM'nin, 2 Eylül tarihinde tahliyesine karar verilmişti. Tahliye kararına karşı çıkan AVM esnafı konuyu yargıya taşımıştı. Mahkeme, esnafların lehine sonuçlanmıştı.

Kaynak: Gazeteilksayfa

Abdullah Aydemir
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