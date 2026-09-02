IG Metall, Volkswagen yönetimini kasıtlı çatışma oluşturmakla suçladı ve uzlaşı çağrısı yaptı - Son Dakika
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IG Metall, Volkswagen yönetimini kasıtlı çatışma oluşturmakla suçladı ve uzlaşı çağrısı yaptı

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Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Volkswagen yönetimini bilinçli olarak çatışma ortamı yaratmakla suçlayarak uzlaşı çağrısında bulundu. Şirketin 50 bin çalışanın işten çıkarılmasını ve dört fabrikanın kapatılmasını öngören planına karşı çıkan sendika, yönetimi diyaloğa davet ederken, kritik denetleme kurulu toplantısı cuma günü yapılacak.

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Alman otomobil üreticisi Volkswagen yönetimini kasıtlı olarak çatışma ortamı oluşturmakla suçlayarak uzlaşı çağrısında bulundu.

Volkswagen yönetiminin temmuz ayından bu yana gündemde tuttuğu ve şirket tarihinin en büyük dönüşüm planı olarak nitelendirilen paket, bazı fabrikaların kapatılmasını, stratejik departmanların ayrıştırılmasını ve yaklaşık 50 bin çalışanın işten çıkarılmasını öngörüyor.

Alman şirketi, yüksek iş gücü maliyetleri, kapasitesinin altında çalışan fabrikalar ve yoğunlaşan Çin rekabeti nedeniyle milyarlarca avroluk tasarruf arayışındayken, Alman işçi sendikaları fabrika kapatma planlarına sert şekilde karşı çıkıyor.

Şirketin denetleme kurulu, cuma günü bir araya gelerek şu an masada bulunan üç farklı yeniden yapılanma önerisini oylayacak. Oylamadan uzlaşı çıkmaması durumunda krizin tırmanması ve şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kritik toplantı öncesinde IG Metall tarafından, henüz resmi bir grev kararı ilan edilmemiş olsa da üretimin durma noktasına gelebileceği yönünde uyarılar yapılıyor.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, taraflar arasında 1 Eylül'de yürütülen yoğun uzlaşı arayışları sonuçsuz kaldı.

Şirketin geleceğini belirleyecek cuma günkü kritik toplantı öncesinde tarafların sunduğu üç farklı öneri bulunuyor.

Yönetim kanadı, maliyetleri düşürmek adına sert önlemler içeren bir paket üzerinde duruyor. Bu plan, Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover'deki dört fabrikanın 2031-2034 yılları arasında kademeli olarak tamamen kapatılmasını öngörüyor. Fabrika kapatma kararına ek olarak, dünya genelinde on binlerce çalışanın işten çıkarılması da yönetim planının merkezinde yer alıyor.

İşçi sendikaları ve çalışan temsilcileri ise radikal kesintilere kararlılıkla karşı çıkıyor. Çalışanların masaya getirdiği alternatif öneri, mevcut istihdam hacmini korumayı ve hiçbir üretim tesisinin kapatılmamasını hedefliyor. Temsilciler, tasarrufun fabrikaları kapatarak değil, operasyonel süreçleri yeniden yapılandırarak sağlanmasını talep ediyor.

Süreçte kilit rol oynayan Aşağı Saksonya Eyalet Yönetimi, krizin çözümü için bir ara formül sundu. Volkswagen'de yüzde 20 oranında stratejik hisseye sahip olan ve şirketin özel statüsü gereği kararları engelleme hakkı bulunan eyalet yönetimi, istihdam dengesini gözeten ve tarafları ortak bir noktada buluşturmayı amaçlayan bir uzlaşı planını savunuyor.

Cuma günü gerçekleştirilecek söz konusu toplantıda, bu üç senaryodan hangisinin kabul göreceği veya yeni bir krizin tetiklenip tetiklenmeyeceği netleşecek.

"Eli kolu bağlı seyirci kalmayacağız"

IG Metall Aşağı Saksonya Bölge Sorumlusu ve Volkswagen Başmüzakerecisi Thorsten Gröger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer yönetim kurulu bu çatışmayı istiyorsa karşılığını alacaktır. Ancak biz açıkça bir çatışma istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Sendikanın, kısa vadeli rahatlama sağlayan ancak nihayetinde fabrikaların tamamen kapatılmasına yol açacak hiçbir önlemi kabul etmeyeceğini vurgulayan Gröger, "IG Metall, sanayi tabanının ve dolayısıyla üretim tesislerinin geleceğinin tehlikeye atılmasına eli kolu bağlı seyirci kalmayacaktır." dedi.

Şirket içinden sızan bilgiler ve medyada yer alan haberlerin, yönetim kurulunun kapsamlı yapısal değişikliklere hazırlandığına işaret ettiğini belirten Gröger, bu tür kararların VW Denetleme Kurulunun onayı olmadan alınabileceğini düşünmenin yanlış olacağını ifade etti.

Gröger, "Bu durum, yönetim kurulunun bir an önce akıl yoluna dönmesi gerektiğinin en büyük kanıtıdır" diyerek, medya üzerinden yeni kriz senaryoları üretmek yerine çalışan temsilcileriyle ciddi diyalog kurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Volkswagen, Ekonomi, Sendika, Almanya, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IG Metall, Volkswagen yönetimini kasıtlı çatışma oluşturmakla suçladı ve uzlaşı çağrısı yaptı - Son Dakika

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