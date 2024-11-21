Iğdır'da Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır'da Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı

Iğdır'daki özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifler Arslantürk, Ağrı Kooperatifi ve Himpaş'tan geldi.

21.11.2024 22:47
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Iğdır'daki bazı taşınmazlar ve üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesinde, nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın Merkez ilçesi, Baharlı Mahallesi'ndeki, 1911,73 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 17 milyon 750 bin lirayla Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı il, ilçe ve mahalledeki, 8 bin 763,28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 65 milyon lirayla Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından sunuldu.

Yine aynı il, ilçe ve mahalledeki 3 bin 371,38 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 190 milyon lirayla Himpaş İnşaat İletişim Pazarlama Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Iğdır, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı - Son Dakika

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