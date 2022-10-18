Iğdır haberi... Bu yıl 5'incisi düzenlenen Iğdır balı tanıtım günleri başladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Iğdır balı tanıtım günleri başladı

IĞDIR Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Iğdır balı tanıtım günleri bal üreticileri ve vatandaşların katılımı ile başladı.

Iğdır'da her yıl bal üretimi yapan üreticilerin ballarının hem satışını yapması hem de Iğdır balının tanıtılması için düzenlenen bal tanıtımın bu yıl 5'incisi düzenlendi. Iğdır'ın endemik bitki çeşitliliği ile dolu olan yaylalarında arıcılık yapan bal yetiştiricilerinin ballarını tanıtmak için etkinlikler düzenlendi, stantlar kuruldu. Programda konuşma yapan Iğdır İl Tarım Müdürü Özkan Yolcu, "Iğdır ilimiz coğrafi konumu ve ikliminden dolayı aracılık konusunda çok elverişli bir ortam sağlıyor. Zaman zaman özellikle kışlak yapmak amacıyla çevrelilerden de ilimize sürüler ve kovalar getiriliyor. İlimizde 2019 yılında 167 ton, 2020 yılında 184 ton, 2021 yılında TÜİK rakamlarına göre 195 ton üretimimiz var" dedi. Bu yıl '5. Bal Tanıtım Günleri' programına; Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, birlik temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Program; Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim'in açılış kurdelesini kesmesinin ardından stantları gezmesi ile son buldu.