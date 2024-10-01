Iğdır Zengezur Koridoru'nu Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır Zengezur Koridoru'nu Bekliyor

Iğdır Zengezur Koridoru\'nu Bekliyor

Iğdırlılar, Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasını heyecanla bekliyor.

01.10.2024 09:20
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Iğdırlılar, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek olan ve aynı zamanda Çin'den Türkiye'ye kadar uzanan Orta Koridor'un da güzergahlarından olacak Zengezur Koridoru'nun açılmasını dört gözle bekliyor.

Türkiye'yi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Azerbaycan'ın diğer bölgelerine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılması Iğdır'da heyecanla bekleniyor. Açıldığında Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu ulaşımını sağlayacak olan koridor, Ermenistan, Gürcistan ve İran için de büyük önem taşıyor. Iğdır'ın Zengezur'un lojistik merkezi olması yanında ticaret, üretim ve ihracat alanında büyük paya sahip olması bekleniyor.

Iğdır'ın Zengezur Koridoru ile büyük bir ticaret ağına sahip olacağını belirten iş adamı Muhammed Akkuş, "Zengezur Koridoru biliyorsunuz Nahçıvan'ı ve Bakü'yü birbirine bağlayan yani Azerbaycan kısmını birbirine bağlayan bir koridordur. Koridorun açılması hem demiryoluyla hem karayoluyla ulaşımın sağlanması demektir. Daha önceleri uçakla İran üzerinden Bakü'ye gidiliyordu ya da Gürcistan üzerinden gidiliyordu. Bu koridor Azerbaycan toprağının birleşmesi demektir. Biliyorsunuz Nahçıvan da Iğdır'la sınır. Iğdır üç ülkeyle sınır, aynı anda üç ülkeyi çıplak gözle görebiliyorsunuz. Zengezur Koridoru bütün Azerbaycan halkının direkt bir şekilde Türkiye ile bağlantısı, yani Iğdır'la bağlantısı demektir. Bu durum Iğdır'a gelen her kişinin Iğdır'da alışverişini yapması demektir. Giyim alışverişinin yüzde 90'ı Iğdır'da yapılıyor. Zengezur Koridoru'nun Iğdır'a ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ise projeye karşı çıkan Ermenilerin de projeden ciddi anlamda faydalanacaklarını belirterek, "Zengezur Koridoru gerçekten de çok güzel bir projedir. Bu projenin bir an önce gerçekleşmesi lazım. Çünkü bütün Türk dünyasını, hatta Çin'i, Avrupa'yı bile etkileyecek bir projedir. Bu proje hayata geçtiği zaman şimdiye kadar bu projeye karşı çıkan Ermeniler de bu projeden faydalanacaktır. Bu proje sayesinde özellikle Azerbaycan, Gürcistan, İran, Ermenistan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülke Zengezur Koridoru'ndan faydalanacaktır. Bu ülkeler bu projeden karlı çıkacaklar, ekonomileri gelişecektir. Rusya bile Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılmasını istiyor. Özellikle Azerbaycan'la sınır olan Iğdır halkı olarak biz de koridorun bir an önce faaliyete geçmesi taraftarıyız. Bu koridor açıldığı zaman bütün tırlar, araçlar rahatlıkla Azerbaycan'a gidecek, oradan da Iğdır üzerinden gelip diğer şehirlere, diğer ülkelere gidebilecek. Şu anda Kars-Iğdır-Nahçıvan demir yolunun yapımı devam ediyor. Bu demir yolu bittiği zaman Rusya'dan kalkan bir trenle yük ta Çin'e kadar, Avrupa'nın diğer ülkelerine kadar Türkiye üzerinden gidecektir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Nahçıvan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır Zengezur Koridoru'nu Bekliyor - Son Dakika

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