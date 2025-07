İGÜ\'den Suudi Arabistan ile Stratejik İş Birliği

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Suudi Arabistan merkezli İm'an Al-A'mal Şirketi ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında, Uluslararası Türk Franchise ve Ticari Ajanslar Forumu'na (İFEFA) ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Türk ve Körfez ülkelerinden gelen markaları, yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirerek, bölgesel ve küresel iş birliklerine zemin hazırladı.

Forum kapsamında düzenlenen "Uluslararası Türk Franchising ve Ticaret Ajansları Konferansı" ile Suudi Arabistan'dan çok sayıda seçkin şirket temsilcisi İGÜ'de ağırlandı. Etkinliğin organizasyonunda görev alan İGÜ Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Alkan Kotro, öğrencilere uluslararası düzeyde staj ve iş imkanları sunarak kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yiyecek-içecekten sağlığa, güzellikten modaya uzanan stratejik sektörlerin ön plana çıktığı forumda; birebir iş görüşmeleri, uzmanlık oturumları ve dijital tanıtım platformları aracılığıyla yeni ortaklıklar kurulması amaçlandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: Daha güçlü bağlar kurmalıyız

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan forumda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik boyutunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı:

"Türkiye'yle Suudi Arabistan tarihi ve kültürel açıdan birbirlerine yakın, stratejik ortaklık içinde olan ancak ticari ve ekonomik iş birliği konusunda halen atılacak adımları bulunan iki kardeş ülkedir. Stratejik ortaklığımızı daha sıkı ticaret ve yatırım bağlarıyla güçlendirmemiz, dünyanın bugün geldiği nokta göz önüne alındığında elzemdir. Bugün bizleri bir araya getiren etkinliklerde ülkelerimizin birbirine verdiği önemin ve ilişkileri geliştirme çabasının en somut adımlarından birisidir. Bu vesileyle Uluslararası Türk Franchising ve Ticaret Ajansları Forumuna nazik davetleri için ev sahiplerimize teşekkür ediyorum."

"Bu buluşma manevi dayanışmanın da ifadesidir"

Etkinlikte söz alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki sorumluluğuna ve birlik ihtiyacına vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün, İslam dünyasının her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, bu coğrafyada tarihsel liderliğini her zaman ortaya koymuş bir ülke olarak, yine sorumluluk üstleniyor ve öncülük ediyor. Bu buluşma, sadece ekonomik değil; aynı zamanda manevi bir dayanışmanın da ifadesidir. Hep birlikte, daha iyi bir geleceğe yürümek ve her geçen gün kendimizi geliştirmek zorundayız. Benim için bu etkinlik, yalnızca bir organizasyon değil; aynı zamanda kişisel bir hayalin gerçekleşmesidir. Lise yıllarımda kurduğum, Türkiye'nin uluslararası platformlarda daha görünür, daha etkin ve daha güçlü bir rol üstlenmesine dair hayallerim, bugün üniversitemiz aracılığıyla hayat buluyor. Tüm mücadelem; çocuklarımızın, torunlarımızın ve bu ülkenin gençlerinin daha iyi bir geleceğe sahip olması içindir."

Gayretli, etkinlik sonrası Taibah Üniversitesinden Dr. Mahmud Al Harbi ile yaptığı ortak açıklamada ise, "İkincisini düzenlediğimiz bu konferans, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki ticari rolünü ve stratejik konumunu ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin bu sayede yurtdışından gelen firmalarla birebir iletişim kurma, staj imkanı yakalama ve yerli-yabancı şirketlerle ticari iş birlikleri geliştirme şansı bulmaları son derece kıymetli. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerimizin de kendi ülkelerinde kariyer fırsatları elde etmeleri açısından bu tür organizasyonlar büyük katkı sağlıyor. THE (Times Higher Education) Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 1001-1200 bandında yer almamız, Türkiye'den de dünya ölçeğinde üniversitelerin çıkabileceğini açıkça gösteriyor" diyerek konferansın önemine dikkat çekti.

Dr. Mahmud Al Harbi ise verdiği röportajda İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli'nin konferansa verdiği desteğe değindi:

"İFEFA Konferansı aslında bir fikir olarak İstanbul Gelişim Üniversitesinde doğdu. Bu konferansın ana destekçisi, kurucusu ve sürekli sponsoru Abdülkadir Gayretli'dir. Kendisi projeye bir hayalken inandı ve sahip çıktı, bugün bu hayal gerçeğe dönüştü. Umuyoruz ki İstanbul Gelişim Üniversitesinde başlatılan bu proje sadece Suudi Arabistan'da değil, tüm dünyada yaygınlaşır."

"Gelişimde kal, gelişime ilerle"

İkinci oturumda söz alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Egeli ise üniversitenin markalaşma yolculuğuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün burada ev sahibi olmaktan onur duyuyoruz. 2008'de temelleri atılan üniversitemiz, 2011 yılında üniversite statüsü kazandı. 2015'te ben de bu yolculuğa katıldım. O dönemden bu yana program sayımız neredeyse dört kat arttı. Fiziki alanlarımızı genişletirken, insan kaynağımızı da büyüterek üniversitemizi daha da güçlü bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. En önemli adımlardan biri de akreditasyonlar oldu. Programlarımızı dünyanın önemli akreditasyon kuruluşlarıyla tescillendiriyoruz. Markalaşmanın temelinde standartlaşma var. Eğer bir markanız varsa, bu markayı standartlaştırıp doğru bir vizyonla dünyaya tanıtırsanız, o zaman bu marka sürdürülebilir olur. 'Gelişimde kal, gelişime ilerle' mottomuz doğrultusunda, insanı ve eğitimi geliştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Marka değerini korumak, bilinirliliği artırmak ve bunu dünya ile paylaşmak bizim temel hedefimiz. Bu vesileyle bu etkinlikte emeği geçen, organizasyonunda yer alan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." - İSTANBUL