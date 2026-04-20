İhracat 40 İlde Arttı, 14 İlde 1 Milyar Dolar Aşıldı - Son Dakika
İhracat 40 İlde Arttı, 14 İlde 1 Milyar Dolar Aşıldı

20.04.2026 09:49
2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracat 40 ilde artarken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 40 ilde ihracatın arttığını, 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı Ocak-Mart döneminde 40 ilimizde ihracatımız artmıştır. 14 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 50 gündür devam eden Körfez savaşının olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedenleriyle, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Mart ayında, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken, Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur" ifadelerine yer verildi.

İLLER BAZINDA İSTATİSTİKLER

Açıklamada ayrıca iller bazındaki istatistiklere yer verilerek, şöyle denildi:

2026 yılı Mart ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 2 milyar 8 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 746 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır. 2026 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Yalova 120 milyon dolarlık artışla birinci il, Şırnak 56 milyon dolarlık artışla ikinci il, Kırıkkale 43 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Elazığ 41 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Düzce ise 39 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz."

Kaynak: DHA

Advertisement
