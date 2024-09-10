Temmuz'da İhracat Birim Değer Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz'da İhracat Birim Değer Endeksi Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. İhracat miktar endeksi ise yüzde 12,8 artış gösterdi. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 3,1 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 10,5 azaldı.

10.09.2024 10:31
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İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 12,8 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5 arttı, yakıtlarda yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,5 azaldı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 azaldı, yakıtlarda yüzde 4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Temmuz'da İhracat Birim Değer Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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