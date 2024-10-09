İhracat Birim Değeri Artışta

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4 arttı, yakıtlarda yüzde 10,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.
İhracat miktar endeksi yüzde 1,2 azaldı
İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6 arttı, yakıtlarda yüzde 7,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.
İthalat birim değer endeksi yüzde 2,9 arttı
İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı.
İthalat miktar endeksi yüzde 13,2 azaldı
İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1 arttı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı. - İSTANBUL
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