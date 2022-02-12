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"İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

"İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı

12.02.2022 10:24
"İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı

2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 kapsamında onaylanan "İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 kapsamında onaylanan "İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisi binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, firma ve ajans yetkilileri katıldı.

İstanbul'da kapı ve pencere üretimi sektöründe faaliyet gösteren, sektörde kendi markaları ile satış ve ihracat yapan bir firma, ihracat alanındaki büyüme planları çerçevesinde yeni yatırımlarını KUDAKA desteği ile Erzincan'da sürdürmeyi planlamakta.

Sektör deneyimini Erzincan'a aktarmayı ve burada büyümeyi hedefleyen firma KUDAKA tarafından desteklenen proje kapsamında, ilk etapta 5 yeni istihdam, yüzde 20 ihracat artışı, üretimde kalıp sayısı artışı ve üretim kapasitesi artışını hayata geçirmeyi amaçlamakta. Yatırımın tamamlanması ve üretim kapasitesine tam olarak ulaşılması sonrasında istihdamın ve ihracatın daha da artması beklenmekte.

Projenin hayata geçirilmesi ile firma ilk etapta 1 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedeflemekte. KUDAKA tarafından sağlanan destekle tamamlanacak üretim ve kapasite artışının ihracata dönmesi neticesinde bölgenin ve Türkiye'nin ihracatında ve cari açığın azaltılmasında olumlu katkı sağlanması planlanmakta. - ERZİNCAN

İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı

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İstanbul, Erzincan, İhracat, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme' isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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