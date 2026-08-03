İhracat Rekoru: 278,6 Milyar Dolar - Son Dakika
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İhracat Rekoru: 278,6 Milyar Dolar

İhracat Rekoru: 278,6 Milyar Dolar
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yıllık ihracatın 278,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllıklandırılmış ihracatımız 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin ihracatına ilişkin açıklamada bulundu. İhracatın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında yükselerek 25,6 milyar dolar gerçekleştiğini belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

"İhracatımız 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır"

Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümün sürdürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir. İhracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar gerçekleşirken, yıllıklandırılmış ihracatımız 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca yılın ilk yarısında 65,2 milyar dolar gerçekleşen yıllıklandırılmış turizm gelirlerinin de etkisiyle temmuz ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 400 milyar dolar üzerindeki seyrini devam ettirmiştir. Bölgemizde yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, artan lojistik, enerji, sigorta ve finansman maliyetlerine rağmen ithalatta ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 4,7 ile kontrollü bir artış yaşanmıştır."

"Büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere yansıtmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz"

Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için alınan önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngördüğünü belirten Cevdet Yılmaz, "İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz. Rekabetçi bir şekilde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere yansıtmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Rekoru: 278,6 Milyar Dolar - Son Dakika

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