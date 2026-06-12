İhracat ve İthalat Endeksleri Yükseldi - Son Dakika
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İhracat ve İthalat Endeksleri Yükseldi

12.06.2026 10:41
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Nisan'da ihracat birim değer endeksi %13,7, ithalat birim değer endeksi %11,3 arttı.

İhracat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 11,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,7 artış gösterdi.

Endeks, Nisan 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1, yakıtlarda yüzde 49,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 11,3 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 azalırken yakıtlarda yüzde 38,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artış gösterdi.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,8 artarken yakıtlarda yüzde 33,6 düşüş kaydetti.

İthalat miktar endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 7,3 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 37,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 artarken yakıtlarda yüzde 7,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, martta 132,1 iken nisanda yüzde 9,9 artarak 145,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, Nisan 2025'te 139,6 iken Nisan 2026'da yüzde 3,4 artışla 144,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, martta 131,1 iken nisanda yüzde 5,1 azalışla 124,4 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre endeks, geçen yıl nisanda 139,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 10,1 azalışla 125 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Nisan 2025'te 88,2 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 1,9 puan artışla, Nisan 2026'da 90,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat ve İthalat Endeksleri Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gözde H Gözde H:
    hadi bakalım fiyatlar düşecek mi bu yükselişlerle yoksa yine cebimizden mi çıkacak 0 0 Yanıtla
  • Zümrüt Ela Köse Zümrüt Ela Köse:
    nisan ayı verilerine bakıyorum da bir tanıdığımız ihracat işinde çalışıyordu şimdi işi çıktığı için endişeleniyorum böyle yüzdelerin artması iyiymiş ama adamlar neden işten çıkıyor o zaman anlamadım ben bu rakamlara ithalat da arttığı için belki bunlar birbirini götürüyor 0 0 Yanıtla
  • İpek Asena İpek Asena:
    ekonomi yönetimi bunu da başaramadı mı diye soruyorum ben bu endekslerin yükselmesi ne işe yarayacak vatandaşın cebine giren para mı var 0 0 Yanıtla
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