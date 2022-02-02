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ihracat yüzde 80,4 ithalat yüzde 47,3 arttı - Son Dakika

ihracat yüzde 80,4 ithalat yüzde 47,3 arttı

02.02.2022 08:31
ihracat yüzde 80,4 ithalat yüzde 47,3 arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 80,4 arttı, ithalat yüzde 47,3 arttı.

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 80,4 arttı, ithalat yüzde 47,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 30 milyon 978 bin dolar, ithalat yüzde 47,3 artarak 21 milyon 914 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

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Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Aralık, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ihracat yüzde 80,4 ithalat yüzde 47,3 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ihracat yüzde 80,4 ithalat yüzde 47,3 arttı - Son Dakika
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