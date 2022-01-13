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İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi - Son Dakika

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi

13.01.2022 10:55

Memur maaşlarına yapılan düzenleme ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek miktarı da arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin 1.259 liradan 1.611 liraya yükseltildiğini belirtirken, ödemelerin de başladığını duyurdu. Toplamı 234 milyon 66 bin TL bulan ödemeler, 15 Ocak'a kadar tamamlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan düzenleme doğrultusunda bu ay her bir çocuk için ortalama 1.259 TL'den 1.611 TL'ye çıkarıldığını bildirdi.

TOPLAM 234 MİLYON 666 BİN TL ÖDENECEK

Ödemelerin başladığını belirten Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacağını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED'in de çocukları desteklemek için ödendiğini anlattı.

HER YIL OCAK VE TEMMUZ AYINDA BELİRLENİYOR

Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız."

ÖDEMELER 15 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK

Ödemelerin 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

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Türk Lirası, Derya Yanık, Memur, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi - Son Dakika
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