IILM-TKBB Kapasite Geliştirme Programı düzenlendi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Kurumu (IILM) işbirliğinde dün "IILM-TKBB Kapasite Geliştirme Programı" başlıklı ortak kapasite geliştirme programı düzenlendi.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, bir gün süren program, İslami likidite yönetimi alanında Türk katılım bankaları, finans kuruluşları ve sektör temsilcileri arasındaki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak amacıyla organize edildi.

Kapasite geliştirme programı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenleyici otorite perspektifinden likidite riski yönetimi, Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından Türkiye'deki katılım finans kuruluşlarına sunulan İslami likidite yönetimi araçlarının görünümü ve zorlukları, son olarak ise IILM tarafından sınır ötesi likidite yönetimi çözümü olarak IILM sukuk piyasası hakkında sunumların yapıldığı üç ana oturumda gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen IILM Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Umar Oseni, "IILM, Türkiye'deki katılım bankalarının likiditelerini yönetme ve iç piyasayı daha da büyütme kabiliyetlerini artıran son gelişmeleri memnuniyetle karşılamaktadır. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin gelişmiş altyapısı ve sağlam katılım bankacılığı sektörü, kamunun ve çeşitli kilit roldeki yerel ve uluslararası paydaşların aktif iletişimi ile desteklendiğinde, potansiyel yatırımcılar için cazip bir yatırım piyasası olacak ve ülkeyi İslami finans için merkez olarak konumlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TKBB'den Direktör Fatma Çınar, tüm katılımcılar ve konuşmacılar için özellikle Türkiye'nin likidite yönetimi piyasasına ilişkin fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak için ideal bir platform sağlanmasının yanı sıra program boyunca verimli bir etkileşim olmasına dair memnuniyetini bildirdi.

Çınar, Türkiye'nin, etkinlikteki oturumların özellikle Türkiye katılım finans ekosistemi için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Program, iç piyasada mevcut fırsatların ve karşılaşılan zorlukların altını çizdi ve katılım bankacılığının Türkiye'deki genel bankacılık sektöründe yüzde 8,6 olan toplam pazar payının 2025 yılına kadar yüzde 15'e çıkarmak için neler yapılabileceğini değerlendiriyor. Programın, ülkemizde son yıllarda önemli bir ivme kazanan sukuk piyasasındaki yenilikçi yapılarını ele alırken, İslami sermaye piyasalarının tüm unsurlarıyla gelişiminin desteklenmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle katılım bankalarımız tarafından ilk sukuk ihracının gerçekleştirildiği 2010'dan 2023 ekime kadar olan dönemde 368 milyar TL tutarında yerli sukuk ihracı gerçekleştirilirken, yaklaşık 5 milyar ABD doları ve 2 milyar Malezya Ringgiti (MYR) tutarında yabancı para cinsinden sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu ihraçlara ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2012-2023 yılları arasında toplam 294 milyar TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirilirken, 3 milyar dolar, 4 milyar avro ve 233 ton altına dayalı sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir."

Verilen bilgiye göre, IILM-TKBB Kapasite Geliştirme Programı'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 80 finans uzmanı ve kamu otoriteleri, yerel ve uluslararası finans kuruluşları, katılım bankaları, birlik organizasyonları ve alanında uzman kişiler dahil olmak üzere ilgili paydaşlar katıldı.