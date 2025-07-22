Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destekler devreye alınmaya devam ediyor. Ziraat Bankası ve Halkbank, emeklilere yönelik sundukları kampanyalarla ücretsiz Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve İSPARK otoparklarında ücretsiz kullanım avantajı sağlıyor.
Ziraat Bankası'ndan maaş alacak olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden ilk defa emekli maaşı bağlanan vatandaşlara ücretsiz HGS etiketi verilecek. Böylece yeni emekliler köprü ve otoyol geçişlerinde HGS etiket ücretinden muaf olacak.
Halkbank ise emekli maaşını bankadan alan müşterilerine özel otopark kampanyası başlattı. Paraf kart ile tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri alışverişlerde, İSPARK otoparklarında ücretsiz park hakkı tanınıyor. Kampanya kapsamında:
Yol üstü otoparklarda 2 saat,
Kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.
Öte yandan bankalar, emekli maaş promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Emekliler, mevcut promosyonları kontrol ederek, daha yüksek teklif sunan bankaya maaş taşıma işlemi gerçekleştirebilir. Böylece ek gelir fırsatından yararlanmak mümkün oluyor.
Son Dakika › Ekonomi › İki bankadan emeklilere ücretsiz otopark ve HGS hizmeti - Son Dakika
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