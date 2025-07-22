İki bankadan emeklilere ücretsiz otopark ve HGS hizmeti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destekler devreye alınmaya devam ediyor. Ziraat Bankası ve Halkbank, emeklilere yönelik sundukları kampanyalarla ücretsiz Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ve İSPARK otoparklarında ücretsiz kullanım avantajı sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ

Ziraat Bankası'ndan maaş alacak olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden ilk defa emekli maaşı bağlanan vatandaşlara ücretsiz HGS etiketi verilecek. Böylece yeni emekliler köprü ve otoyol geçişlerinde HGS etiket ücretinden muaf olacak.

HALKBANK'TAN İSPARK'TA ÜCRETSİZ PARK DESTEĞİ

Halkbank ise emekli maaşını bankadan alan müşterilerine özel otopark kampanyası başlattı. Paraf kart ile tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri alışverişlerde, İSPARK otoparklarında ücretsiz park hakkı tanınıyor. Kampanya kapsamında:

Yol üstü otoparklarda 2 saat,

Kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.

PROMOSYONLAR KONTROL EDİLEBİLİR

Öte yandan bankalar, emekli maaş promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Emekliler, mevcut promosyonları kontrol ederek, daha yüksek teklif sunan bankaya maaş taşıma işlemi gerçekleştirebilir. Böylece ek gelir fırsatından yararlanmak mümkün oluyor.