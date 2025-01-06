İki Türk devi iflasın eşiğinde!

Ekonomi

Süper Lig\'de olay bitmiyor! Herkes iptal edilen bu golleri tartışıyor

Mermer sektörü ve kurumsal hizmetler alanında hizmet veren, sektörlerinde öncü olan Erex Mermer Madencilik İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin mali koruma talebi şaşkınlık yarattı.

MAHKEME 3 AYLIK KORUMA KARARI VERDİ

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, şirketlerin konkordato başvurularını değerlendirdi ve her iki şirket için 3 aylık geçici koruma kararı verdi. Bu süreçte şirketlerin mali durumlarının iyileştirilmesi ve alacaklılarla müzakere sürecinin yürütülmesi planlanıyor.

KONKORDATO KOMİSER HEYETLERİ ATANDI

Mahkeme, şirketlerin süreçlerini yönetmek için komiser heyetleri atadı:

Erex Mermer için:

Bağımsız denetçi Hatmeş Belfu Dinğil

Mali müşavir Engin Erenler

Avukat Canan Ulutürk Akçil

TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş. için:

Mali müşavir Hatmeş Belfu Dingil

Bağımsız denetçi Emine Karaman

Avukat Jülide Keleş Yarışan

AMAÇ: MALİ DÜZENLEME VE UZLAŞI

Bu süreçte amaç, şirketlerin mali durumlarının düzeltilmesi ve alacaklılarla uzlaşma sağlanması. Konkordato kararı, şirketlerin yeniden yapılandırma fırsatı bulması ve faaliyetlerini sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip.