İki Türk devi iflasın eşiğinde!

Mermer sektörü ve kurumsal hizmetler alanında hizmet veren, sektörlerinde öncü olan Erex Mermer Madencilik İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin mali koruma talebi şaşkınlık yarattı.
Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, şirketlerin konkordato başvurularını değerlendirdi ve her iki şirket için 3 aylık geçici koruma kararı verdi. Bu süreçte şirketlerin mali durumlarının iyileştirilmesi ve alacaklılarla müzakere sürecinin yürütülmesi planlanıyor.
Mahkeme, şirketlerin süreçlerini yönetmek için komiser heyetleri atadı:
Erex Mermer için:
Bağımsız denetçi Hatmeş Belfu Dinğil
Mali müşavir Engin Erenler
Avukat Canan Ulutürk Akçil
TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş. için:
Mali müşavir Hatmeş Belfu Dingil
Bağımsız denetçi Emine Karaman
Avukat Jülide Keleş Yarışan
Bu süreçte amaç, şirketlerin mali durumlarının düzeltilmesi ve alacaklılarla uzlaşma sağlanması. Konkordato kararı, şirketlerin yeniden yapılandırma fırsatı bulması ve faaliyetlerini sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip.
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