İkinci El Araç Piyasasında Bayram Hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İkinci El Araç Piyasasında Bayram Hareketliliği

İkinci El Araç Piyasasında Bayram Hareketliliği
26.05.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da ikinci el araç alımında yaz tatili ve bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor, dolandırıcılara dikkat.

Konya'da ikinci el araç piyasası geçtiğimiz aylarda durgun seyrederken, yaz tatilinin gelmesi ve bayrama sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor. Uzmanlar bu süreçte dolandırıcıların kaparo yöntemine dikkat çekiyor.

Konya'da bir süredir durgun seyreden ikinci el araç piyasası, yaz tatilinin yaklaşması ve Kurban Bayramı öncesi hareketlendi. Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, araç piyasasının son zamanlarda durgun seyrettiğini ifade ederek, "Bayram öncesi insanlar bayramı arabasız geçirmemek, akabinde de tabii yaz tatili var, tatili arabasız geçirmemek adına bir hareketlilik var ama araç alacaklar için aslında son fırsatlar diyebiliriz. Çünkü sıfır araçlara sürekli zamlar geliyor. Gelen zamlar ikinci ele tam yansımış değil, bazı marka ve modellerde yansımış olsa dahi bütün araçları kapsamadı" dedi.

"Araç almanın tam zamanı"

Sıfır araç ile ikinci el araç piyasasındaki ara farkın yükseldiğine değinen Acıbadem, "Sıfır araçların bir gün plakası takılmış, yeni tescil yapılmış bir araç ile bayideki sıfır araç arasında çok fark var. Bu fark eskiden standart zamanda yüzde 5-6 gibi rakam aşağı düşüyordu. Plakayı taktığınız an, tescil yapıldıktan sonra şuan makas yüzde 20 ile 25 arasında. Sıfır araçlara piyasalardan dolayı sürekli zam geliyor. Bu da ikinci el araç piyasasına zam olarak tam yansımış değil, tabii burada dengeyi tamamen oturtacak olan bir nokta ise faiz. Ülkemizde faiz oranları geriye düştükçe bunun otomatik araç fiyatlarına etki yapacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar faizli mevduata paralarını yatırıyor, yani yatırıma ya da ekstralara, lükse biraz daha ara vermiş oluyor. Diğer türlü de vatandaşın imkanı yok, araç kredisiyle araç almak istiyor. Burada da faiz oranları yüksek olduğu için aracın maliyetinde ciddi bir artış oluyor. Haliyle rakamlar çok yükseldiği için vatandaş böyle geri planda durmaya çalışıyor. Araç ihtiyacı olan şu an araç almanın tam zamanı" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların ağına dikkat

Araç almak isteyen vatandaşlara dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan Abdullah Acıbadem, "Araç ilanlarında şu an için güvenli araç ilanı yükleme olayı var. Lakin işte gerek sosyal medyada gerek farklı mecralarda aracın fiyatını düşük olarak ilana koymuş olanlar var. ve burada genelde kapora dolandırıcılığı yapıyorlar. Hiçbir şekilde rastgele internet üzerinde, sanal ortamda gördüğünüz bir ilana direkt kapora vermeye kalkmayın. Yani burada eğer esnafsa, yetki belgeli esnaf ise sorun olacağını asla düşünmüyoruz. Çünkü Ticaret Bakanlığı yetki belgesi verirken o kişileri eleyerek seçerek veriyor. Yani bu esnafın herhangi bir suça karışmış olayı yoktur, ticareti düzgündür sonuç olarak yetki belgesini alıyor. Lakin diğer türlü bireysel olarak ilan atıyor, farklı bir kişidir ya da internetten kopyaladığı bir arabayı ilana yükleyerek burada kapora dolandırıcılığı yapıyor. Buna dikkat etmelerini kesinlikle öneriyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Otomobil, Ekonomi, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Piyasasında Bayram Hareketliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı

12:56
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
20:12
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
19:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
19:24
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 13:44:56. #7.13#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Piyasasında Bayram Hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.