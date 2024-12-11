İkinci El Araç Satışları Kasım'da Yüzde 23 Arttı

Ekonomi

İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artış göstererek, 176 bin 921 olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde ekim ayına göre yüzde 12 azalış görülürken, 2023 Kasım'a göre yüzde 17 artış kaydedildi.

Kasımda yayınlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 23 artış gözlendi.

Yılın 11 ayında ilan sayısı yüzde 9 ve satış sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 369 bin 882 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1 arttığı görüldü.

Buna göre ikinci el araç fiyatları sene başından kasım ayı sonuna kadarki sürede yaklaşık yüzde 8 arttı.

2 bin 103 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda geçen ay 99 bin 640 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 68 bin 952 satışla benzinli, 4 bin 552 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1674, elektrikli otomobil satışları ise 2 bin 103 oldu. Kasım 2023'te 551 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Kasımda yüzde 56, yılın 11 ayında yüzde 58 pay ile 2. el çevrim içi araç pazarında en çok dizel araçların satışı gerçekleşti. Geçen senenin 11 ayı ile karşılaştırıldığında, dizel araç satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 5 azaldı.

Elektrikli araç pazarında ise satışların geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 100 arttığı görüldü.

Ortalama satış hızı 32 gün oldu

İkinci el çevrim içi pazarda kasım ayında araçların ortalama satış hızı 32 gün olarak belirlendi.

Renault marka araçları 28 gün ortalama satış hızıyla pazar ortalamasına göre 4 gün daha hızlı satıldı.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.