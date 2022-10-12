"6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 2. el otomobil piyasasını hareketlendirdi

'6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesi ile beraber ikinci el otomobil fiyatları kontrol altına alınmaya çalışıldı. Düzenleme ile ikinci el araç piyasasında son 10 gündür hareketlilik olduğu kaydedildi.

SON 10 GÜNDÜR HAREKETLİLİK VAR

İkinci el araç satışlarında spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için yürürlüğe konulan '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesi ikinci el araç piyasasına olumlu yansırken, 250 ila 300 bin TL'lik araçlara ilgi artıyor. Malatya'da ikinci el araç piyasasında son 10 gündür hareketlilik olduğunu kaydeden galerici esnafı alt sınıf araçların satıldığını, üst sınıf araçlara talebin ise her geçen gün azaldığını belirtiyor. İkinci el araç satışlarında spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için yürürlüğe konulan '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesi ikinci el araç piyasasına olumlu yansırken, 250 ila 300 bin TL'lik araçlara ilgi artıyor. Geçtiğimiz haftaya kıyasla son günlerde ikinci el piyasasında hareketlilik yaşandığını kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Başkanı Yalçın Yalçın, "Piyasada yaklaşık 10 gün önce bir durgunluk vardı ama şu an için piyasada bir hareketlilik var. Piyasada hafif bir yükselişte var" dedi.

"ÜST SINIF ARAÇLARA İLGİ AZ"

Üst sınıf araçlara vatandaşların ilgili göstermediğini ifade eden Yalçın, "Yüksek model araçlarda durgunluk yaşanmakta. 250-500 bin TL arasında bulunan araçlara ise talep var. Piyasa güzel, hareketli, insanlar para kazanmaya başlarken, yakında bir ÖTV indirimi olacağı söylentisi bir tedirginlik oluşturdu. Daha önce adına araç alanları ilgilendiren bir konu değil. Hiç araç almamış ve aracı aldığında en az 5 yıl satmaması gerekiyor. Bu kısmi olarak esnafımızı etkilemekte" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TEHLİKE KORSAN SATICILAR"

Sektör için en büyük tehlikenin korsan satıcılar olduğunu belirten Yalçın, "Korsan satıcılar yurt genelinde ve Malatya'da bizim satmış olduğumuz araçların çok çok üzerinde satış yapıyor. Yaklaşık 2 yıl öncesine 8 milyon civarında araç satışı yapılmış. Bunların yaklaşık 1 milyon 650 bin civarındaki esnaf tarafından yapılmış. Diğer kalanlar ise korsan satıcılar tarafından satılmıştır. Bu hem biz esnaflara hem de ülkemizin ekonomisine zarar vermektedir. Bunun için hükumetimizin bu konuda tedbirler almasını istiyoruz. Bize 2018 yılında yetki ve yeterlilik belgesi verildi. Yetki ve yeterlilik belgesi faaliyete henüz geçmedi. Yetki ve yeterlilik belgesinin biran önce faaliyete girmesini istiyoruz. Belgemiz faaliyete geçerse korsan araç satıcılarını bir şekilde engelleyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.