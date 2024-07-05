İkinci El Otomobil Satışlarında '6 Ay ve 6 Bin Kilometre' Uygulaması Uzatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İkinci El Otomobil Satışlarında '6 Ay ve 6 Bin Kilometre' Uygulaması Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışları ile ilgili getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' uygulamasının yılsonuna kadar uzatılması galerici esnafını sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, uygulamanın piyasayı oturttuğunu ve fiyatların sistemli bir şekilde geri gelmeye başladığını belirtti. Uygulamanın süresinin 1 Ocak 2025'e kadar uzatılması kararı da galerici esnafı tarafından doğru bulundu.

05.07.2024 14:24
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Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil satışları ile ilgili getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' uygulamasının yılsonuna kadar uzaması galerici esnafını sevindirdi. Galerici Ahmet Yurtlu, "Bu uygulama piyasayı ciddi derecede oturttu. Fiyatlar sistemli bir şekilde geri gelmeye başladı" dedi.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında uygulanan '6 ay ve 6 bin kilometre' uygulamalarının süresinin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. Uygulamayı doğru bulan galerici esnafı da uygulamanın faydalı olduğunu söyleyerek, kararı doğru buldu.

'Uygulama piyasayı rahatlattı"

'6 ay ve 6 bin kilometre' uygulamasının ikinci el otomobil satışlarında fiyatı geriye çektiğini söyleyen galerici Ahmet Yurtlu; "2023 yılında çok ciddi fahiş artışlar olmuştu. Bu fahiş artışların akabinde fiyatlara yetişemez olmuştuk. İnsanlar bu işi çok ciddi ranta çevirmişlerdi ve yapmayan kalmamıştı. Herkes bu işin ticaretine yönelmişti. Birçok farklı sektörden insanlar, araba alıp, satmaya yönelmişti. Burada çok ciddi bir talep olunca fiyatlarda anormal artışlar oldu. 2023 yılını bu şekilde geçirmiştik. Bunun sonucunda Ticaret Bakanlığı bir takım önlemler aldı. Bu önlemlerden bir tanesi de 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden araç satılamazdı. Bunun sebebi de insanlar sıfır arabaları alıp, ikinci elde satmaya başlamışlardı. Şimdiye kadar otomotiv tarihinde görülmemiş, ekstrem olayla görmeye başlamıştık. Sıfırı 1 milyon 500 bin TL olan aracın 1 milyon 600 bin TL'lere 1 milyon 700 bin TL'lere kadar sıfırından daha fazlaya satıldığı günleri yaşadık. Böyle orantısız bir şey oluşunca Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı müdahale ile kullanmak için alanları ayrı tutup, sıfır araçları alarak satanları da bertaraf etmek için 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamaz şartını koydu. Bu tabi ki bir nebze de olsa piyasayı rahatlattı. Orda fiyatlar bir oturdu. Çünkü birçok insanın elinde sıfır araç vardı. Bu süreç otomotiv sektöründeki fiyatları biraz dengeledi. Fiyatlar yerine oturdu" ifadelerini kullandı.

"Otomotiv piyasası oturdu"

Uygulamayla otomotiv piyasanın oturduğunu ve fiyatların sistemli bir şekilde gerilediğini dile getiren Yurtlu; "Kilometre konusunda çok fazla sağlıklı bir durum olmuyordu. Çünkü 300 kilometredeki bir arabayı beyan esaslı olduğu için 6 bin 300 diye beyan ederek, satış yapılabiliyordu. Ancak tescil tarihi belli olduğu için 6 ayı dolduramamış araçlar satılamıyordu. Bu da piyasayı ciddi derecede oturttu. Fiyatlar sistemli bir şekilde geri gelmeye başladı. Şu anda sanırım bu sürenin kifayetsiz kaldığı tespit edildi ki bundan sonrasında da yılsonuna kadar bu 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araç satışı yapılamama uygulaması devam edecek. Bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı çok ciddi cezalarda yazdı. Bu da caydırıcı oldu. Artık insanlar buna tevessül etmez oldu ve fiyatlarda o günden sonra geri gelmeye başladı. Bundan sonraki süreçte de yılsonuna kadar bu uygulamanın devam edeceğini görüyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ahmet Yurtlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Otomobil Satışlarında '6 Ay ve 6 Bin Kilometre' Uygulaması Uzatıldı - Son Dakika

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