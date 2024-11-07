İklim Uyum Finansmanında Acil Harekete Geçilmeli

Ekonomi

İklim değişikliğinin artan etkilerine karşı en kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerin iklim uyum finansmanındaki devasa açığın kapatılması için acilen harekete geçilmesi gerektiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) her yıl iklim müzakerelerinden önce hazırladığı Uyum Açığı raporu, bu yıl "Yükselen Sular ve Sorunlar" temasıyla yayımlandı.

Buna göre, iklim değişikliğinin etkileri karşısında en zayıf konumdaki gelişmekte olan ülkelere iklim uyum finansmanı akışı 2021'deki 22 milyar dolar seviyesinden 2022'de 28 milyar dolara çıktı.

Ancak bu rakam, söz konusu ülkelerin iklim uyum finansmanında 187 milyar dolar ile 359 milyar dolar arasında değişen yıllık ihtiyacın oldukça altında bir seviyede bulunuyor.

İklim uyum finansmanında 2022'deki yüzde 5'lik artış yıllık bazda görülen en büyük büyüme olsa da iklime uyum için gereken finansman miktarı hala yetersiz seviyede bulunuyor.

Gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazla kaynak seferber edilmesi gerekirken, bu finansmanın etkin ve adil kullanımını sağlamak için kapasite geliştirme ve teknoloji transferi de gerekiyor.

Bu kapsamda UNEP, bu yıl 11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) finansman konusunda güçlü taahhütlerin sağlanması çağrısında bulundu.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, iklim değişikliğinin özellikle en yoksul ve savunmasız topluluklar üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını belirterek, "Şiddetli fırtınalar evleri yerle bir ediyor, orman yangınları ormanları yok ediyor ve arazi bozulumu ve kuraklık manzaraları yok ediyor. İnsanlar, geçim kaynakları ve bağlı oldukları doğa, iklim değişikliğinin sonuçlarından gerçek tehlike altında. Eyleme geçilmezse, bu geleceğimizin bir ön izlemesi ve dünyanın iklim uyum çabalarına ciddiyetle yaklaşmaması için hiçbir bahane olamaz." ifadelerini kullandı.

UNEP, geçen hafta yayımladığı Emisyon Açığı raporunda, sera gazı emisyonlarında acilen ve keskin düşüşler olmaması halinde, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl sonunda felaket boyutuna ulaşabileceği ve 2,6 ile 3,1 dereceyi bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor.

Ancak Avrupa Birliği Copernicus uydu izleme sisteminin bugün açıkladığı bulgulara göre, 2024 küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,5 dereceyi aştığı ilk ve kayıtlardaki en sıcak yıl olacak. Bu yıl, sıcaklık artışının 1,55 dereceyi bulması bekleniyor.