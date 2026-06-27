İKMİB\'den Litvanya\'da Ticaret Heyeti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen Litvanya Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, ev ve mutfak eşyası sektörünün temsilcileri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta iki ülke arasındaki sektörel iş birliğinin ve ticaretin geliştirilmesine yönelik pazar araştırması ve görüşmeler yaptı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, 15-18 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen programa sektörden 11 firmayı temsilen 16 kişi katıldı.

Düzenlenen retail tur etkinliği ile ülkenin önde gelen perakende zincirleri arasında yer alan Rimi, JYSK, Maxima ve Kesko Senukai mağazaları ziyaret edilerek sektöre ilişkin güncel trendler, tüketici tercihleri ve dağıtım kanalları hakkında incelemelerde bulunuldu.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Esra Toplu, Türk firma temsilcilerini Büyükelçilik Konutu'nda ağırladı.

Gerçekleştirilen buluşmada Litvanya ekonomisi, ticaret fırsatları ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın en önemli ayağı olan ticari görüşmeler kapsamında, Litvanya ve çevre ülkelerden gelen 16 alıcı firma ile yaklaşık 130 ikili iş görüşmesi yapıldı.

Görüşmelerde, Türk firmaları ürünlerini doğrudan potansiyel müşterilere tanıtma ve yeni iş birliklerinin temellerini atma fırsatı buldu.

Büyükelçi Toplu ve Vilnius Ticaret Müşaviri Gökhan Karaca da program alanını ziyaret ederek firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyet programını ayrıca Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kimya, Toprak ve Sağlık Endüstrileri Daire Başkanı Alper Eriten ile İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Yılmaz da takip etti.

"Litvanya'ya ihracatımız 327,6 bin dolar seviyesinde"

Açıklamada programa ilişkin görüşlerine yer verilen İKMİB Başkanı V. İbrahim Aracı, Litvanya Sektörel Ticaret Heyeti'nin Türk firmalarının Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti

Aracı, plastik ev ve mutfak eşyası sektörünün 2026'nın ilk beş ayında 251 milyon dolar ihracat yaptığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı dönemde Litvanya'ya ihracatımız 327,6 bin dolar seviyesinde oldu. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve talep daralmasına rağmen firmalarımızın yeni pazarlara erişimini desteklemeyi ve mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmayı sürdürüyoruz. Litvanya'ya gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret heyeti kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmeleriyle firmalarımız potansiyel alıcılarla doğrudan temas kurma fırsatı yakaladı. İKMİB olarak düzenlediğimiz ticaret heyetleriyle Türk firmalarımızın hedef pazarlardaki görünürlüğünü artırmayı, yeni ticari bağlantılar kurulmasına katkı sağlamayı ve ihracatımızın sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz. Litvanya ve çevre ülkelerde kurulan iş bağlantılarının önümüzdeki dönemde ihracatımıza olumlu yansımalarını görmeyi bekliyoruz."