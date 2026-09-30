İl Tarım Müdürü Düzgün ve Manyas Kaymakamı Bayram, Kulak'taki makarna işletmesini gezdi - Son Dakika
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İl Tarım Müdürü Düzgün ve Manyas Kaymakamı Bayram, Kulak'taki makarna işletmesini gezdi

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İl Tarım Müdürü Düzgün ve Manyas Kaymakamı Bayram, Kulak\'taki makarna işletmesini gezdi
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Düzgün ile Manyas Kaymakamı Bayram, Manyas Kulak'taki makarna işletmesini ziyaret ederek bilgi aldı. İşletmede organik, vegan ve katkısız ürünler ile baklagil makarnaları, çocuk beslenmesine yönelik ürünler ve organik püreler üretiliyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ile birlikte Manyas'ta faaliyet gösteren makarna üretim işletmesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Manyas'ın Kulak bölgesinde faaliyet gösteren işletmede gerçekleştirilen incelemede, üretim süreçleri ve işletmenin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alındı.

İşletmede organik, vegan ve katkı maddesi içermeyen gıda ürünlerinin yanı sıra baklagil makarnaları, çocuk beslenmesine yönelik ürünler ve organik püreler üretiliyor. Ürün çeşitleri arasında kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve siyez buğdayı gibi alternatif hammaddelerden hazırlanan makarnalar bulunuyor. Üretimde ayrıca farklı sebze ve baklagiller kullanılarak çeşitli makarna ürünleri hazırlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, işletmedeki üretim alanlarını inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA
BalıkesirEkonomiManyasGüncelÇocukVeganTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: İl Tarım Müdürü Düzgün ve Manyas Kaymakamı Bayram, Kulak'taki makarna işletmesini gezdi - Son Dakika
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