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İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, tavuk çiftliğini inceledi - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, tavuk çiftliğini inceledi

07.02.2022 18:54
İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, tavuk çiftliğini inceledi

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma ilçesinde faaliyette bulunan Çaytes yumurta tavuk çiftliğine incelemede bulundu.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma ilçesinde faaliyette bulunan Çaytes yumurta tavuk çiftliğine incelemede bulundu.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı beraberinde Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile Çaycuma ilçesinde Uluköy' de kurulu bulunan ve yörenin en yüksek kapasiteli işletmesi olan Çaytes yumurta tavuk çiftliğinde ziyaret ve incelemede bulundu. Çaytes çiftliğinin sahibi Hamit Öziskender ' den işletmenin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, çiftliği gezdikten sonra şunları söyledi;

"Çaycuma'mız da böyle kapasiteli bir üretim potansiyelinin olması gurur verici, işletmelerin üretim ile birlikte verimli olması da çok önemlidir. Bu işletmemiz benim de uzun zamandır bildiğim bir işletmedir. İlimizin ve yöremizin yumurta ihtiyacını karşılamada önemli bir yeri vardır. Üretim kalitesi ile de tüketiciler tarafından tercih edildiğini biliyorum. Bu vesile ile işletme sahibi Hamit beye, ailesine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kurumumuz ve devletimiz bu tür üretim yapan işletmelerin her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edecektir." - ZONGULDAK

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Zonguldak, Çaycuma, Tavuk, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, tavuk çiftliğini inceledi - Son Dakika Ekonomi


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