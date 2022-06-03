İlanla kadrolu heykeltraş arıyorlar - Son Dakika
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İlanla kadrolu heykeltraş arıyorlar

03.06.2022 10:12
İlanla kadrolu heykeltraş arıyorlar

Bursa'da bir mobilya üreticisi, üretim ve tasarım bölümünde istihdam etmek üzere ilanla kadrolu heykeltraş arıyor.

Bursa'da bir mobilya üreticisi, üretim ve tasarım bölümünde istihdam etmek üzere ilanla kadrolu heykeltraş arıyor.

İnegöl hizmet veren Saloni Mobilya yayınladığı eleman ilanıyla farklılığını bir kez daha ortaya koydu. Heykeltraş istihdam etmek için kolları sıvayan firma, sektöre yeni bir soluk getirecek.

Türkiye'nin ilk metaverse mobilya satışı ile gündeme gelen Saloni Mobilya, bünyesinde heykeltıraş istihdam ederek, hem Ar-Ge aşamasında hem de modelleme süreçlerinde farklı ve özgün yaklaşımlar

sergileyecek.

Üretime ve tasarıma farklı bir pencere açtıklarını ifade eden Saloni Mobilya CEO'su Haluk Özbek, "Kısa bir süre önce tasarım ekibimize kadrolu heykeltıraş katmayla ilgili bir fikir gelişti.

Daha önce sektörde olmayan bir şey. Yine bir ilki gerçekleştirerek sektörümüzdeki öncü, rol model misyonumuzu sürdüreceğiz. Hedefimiz, İnegöl mobilyasına değer katmak, katma değeri yüksek mobilyalar üretmek. Dünya pazarında söz sahibi olmak" şeklinde konuştu. - BURSA

İlanla kadrolu heykeltraş arıyorlar
İlanla kadrolu heykeltraş arıyorlar
İlanla kadrolu heykeltraş arıyorlar

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlanla kadrolu heykeltraş arıyorlar - Son Dakika


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