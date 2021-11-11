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Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı - Son Dakika

Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı

11.11.2021 12:24
Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı'nda, 6 milyon liralık Macera Parkı Tesisi yatırımı için imzalar atıldı.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı'nda, 6 milyon liralık Macera Parkı Tesisi yatırımı için imzalar atıldı. Proje ile 12 ay boyunca bölgenin turist çekmesi hedefliyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) "2021 Yılı Güdümlü Proje Desteği" kapsamında Çankırı İli Ilgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Ilgaz Yıldıztepe Macera Parkı Tesisi Projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda, Ilgaz Kaymakamlığı, Ilgaz Belediyesi ve Çankırı İl Özel İdaresi'nin de ortak olduğu, Macera Parkı Tesisinin yapımı için protokol imzalandı. Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezinde düzenlenen imza töreninde KUZKA ile Ilgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği ve diğer ortaklar arasında protokol yapıldı. Bu kapsamda, yıllık 50 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezinde turizmin 12 aya yayılması sağlanacak. Macera Parkı Tesisinin yapımı için KUZKA 4 milyon lira hibe desteği sağlayacak.

"Hedefimiz Ilgaz Dağı'ndaki turizmi 12 aya yaymak"

İmza töreninde konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bu bölgeyi turizm konusunda daha ileriye taşımak için el birliği ile il özel idaremiz, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız ve Ilgaz Belediyemiz hep beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de bu güzel çalışmalardan birisinin imza törenine hep beraber şahitlik ediyoruz. Önümüzdeki yıl Macera Parkı'nı Ilgaz'a kazandırmak vesilesiyle bir aradayız. Bizim burada en büyük hedeflerimizden birisi tabii ki de Ilgaz Dağı'ndaki turizmi 12 aya yaymak. Sadece kış turizmi değil de artık önümüzdeki yıllarda yazın insanların gelip vakit geçirebileceği tesisleri buraya kazandırmak hedeflerimiz arasında. Bugün burada attığımız imzalarla bu önemli adımı atmış olacağız. Umarım önümüzdeki yıl tesislerin açılışını da hep beraber yaparız. Macera parkı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteği, özel idaremizin eş finansmanıyla inşallah ilçemize kazandırılmış olacak" dedi.

"Macera Parkı Tesisi, ajansımız tarafından desteklenecek"

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KUZKA olarak yürüttüğümüz 'Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı' ile bölgemizin marka değerinin artırılmasını hedefliyoruz. Şehirlerimizin markalaşması ve tanınırlığını artırmaya yönelik olarak bölge turizm altyapımızın geliştirilmesi, destinasyonlarımızda sunulan ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, bölgemizde tematik odak alanları ve rotalar oluşturulması, ulusal ve uluslararası ağlara entegrasyon ve entegre tanıtım gibi birçok faaliyeti eş zamanlı yürütüyoruz. Ilgaz Dağı, Çankırı ve Kastamonu illerimizin ortak değeri, halihazırda da kış sezonunda değer bulan bir varış noktası. Gerek Yıldıztepe gerek Ilgaz Dağı Milli Parkı gerekse Yurduntepe bölgesinde hizmet veren tesisler ile Ilgaz, Ankara'nın hemen yanı başında önemli bir kış turizmi destinasyonu. Bununla birlikte sahip olduğu flora ve faunası dikkate alındığında, kış turizm merkezlerine ev sahipliği yapan birçok dağdan farklılaşan, her mevsim farklı güzellikleri barındıran Ilgaz Dağı için tek sezonluk bir turizm hareketini yeterli görmüyoruz" diye konuştu.

"Bütüncül bir destinasyon oluşturması bakımından kritik öneme sahip"

"Bu noktada öncelikli hedefimiz dağı idari sınırlardan bağımsız, bir bütün olarak 12 ay hizmet verecek şekilde konumlandırmak" ifadeleri ile konuşmasını sürdüren Genç, "Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı'nın bir faaliyeti olarak 2020 yılında Çankırı ve Kastamonu Valiliklerimizin ortak başvurusu ile 'Ilgaz Dağı Ortak Vizyon Raporu' Avusturya merkezli bir firma tarafından oluşturuldu. Raporda Ilgaz Dağı'nda yaz aylarında yalnızca yürüyüş, kamp veya piknik imkanları bulunduğu vurgusu yapılmış, raporda gençlerin, ailelerin ve çocukların birlikte vakit geçirecekleri macera parkı, binicilik, bisiklet, uçurtma gibi açık hava aktivitelerinin geliştirilmesi önerilmiştir. Bu nedenle Ilgaz Dağı'nı, Yıldıztepe'ye yapılacak yatırımlar ile desteklemek bütüncül bir destinasyon oluşturması bakımından kritik öneme sahiptir. Bu hedeflere ulaşabilmek adına öncelikle Ajansımız fizibilite destek programı kapsamında Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Yıldıztepe'de macera parkı kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapıldı. Fizibilite çalışması akabinde güdümlü proje hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Yönetim Kurulumu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onaylarının ardından proje sözleşme aşamasına gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Macera Parkı Tesisine 4 milyon lira hibe desteği sağlanacak"

Macera Parkı Tesisi ile Ilgaz Markasının, doğa ve macera severlerin ilgisini çeken turistik çekim merkezi haline getirilmesini amaçladıklarını söyleyen Genç, "Ilgaz Dağı'nın bütünleşik turizm hedefinde nesnel ilerleme sağlanması, Ilgaz Dağı'nın yıl boyu sürecek olan turistik cazibesine katkı sağlanması, macera turizmi pazarında faaliyet gösterecek sürdürülebilir bir marka oluşturulması amaçlanmaktadır. Ilgaz Yıldıztepe'ye kazandırılacak "Macera Parkı Tesisi" ile Ilgaz Dağı'nın kış sezonu dışındaki turistik hareketliliğinde anlamlı bir artış sağlayacak turistik ürün oluşturulacaktır. Bu sayede, kış sezonu dışında aktif kullanılamayan Yıldıztepe Bölgesi'nden 12 ay boyunca faydalanmaları mümkün hale gelecektir. Proje ile kurulacak tesisten özel ilgi turistleri ve ziyaretçiler, doğa ve macera kulüpleri, ilk, orta ve yüksek öğrenim öğrencileri, Ilgaz'a tur düzenleyen acente/operatörler, Ilgaz ilçe halkı, Ilgaz'da faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecektir. Tesisi yıllık 50 bin kişinin ziyaret etmesi ve seyahat acentalarından en az bir tanesinin tur programlarına "Ilgaz Yıldıztepe Macera Parkını" eklenmesi beklenmektedir. Çankırı İli Ilgaz İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı yararlanıcısı olduğu Ilgaz Yıldıztepe Macera Parkı Güdümlü Projesinde Ilgaz Kaymakamlığı, Ilgaz Belediyesi ve Çankırı İl Özel İdaresi proje ortağı olarak yer almaktadır. Kalkınma Ajansı olarak bu projeye 4 milyon TL destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Ajans arasında protokol imzalandı. Protokolün ardından Vali Ayaz ve Genel Sekreter Genç, projenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

"Proje sayesinde 3-4 ay boyunca süren turizm hareketliliğini 12 aya yayabilecek"

İncelemeler sırasında Vali Ayaz'a bilgiler veren KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda KUZKA olarak yürüttüğümüz şehir tanıtımı ve markalaşma odaklı programı ile şehirlerimizin markalaşma süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda da turizm altyapısının gelişmesi bölgemizde destinasyon alanlarının oluşturulması, tematik rotalar çalışma ve ürün hizmet kalitesini geliştirmesine yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanımız mevcutta kış turizmi altyapısına uygun bir şekilde hizmetini veriyor. Kar durumuna göre yılın 3-4 ay burada kış turizmi yapılabiliyor. Tabii ki biz Kuzey Kalkınma Ajansı olarak turizmi kış ve diğer aylarda da hareketlendirecek şekilde planlama çalışması yaptık. Hem kış turizminin potansiyelinin daha da arttırılabilmesine yönelik çalışmalar yapıldı ve öneriler geliştirildi hem de diğer sezonlarda özellikle doğa turizminin geliştirilerek daha fazla turizm geliri elde etmek üzere fikirler üretildi. Bu anlamda bugün Ilgaz Dağı'nda Yıldıztepe'de bir Macera Parkı kurulmasına yönelik güdümlü proje desteğimizin sözleşmesini imzaladık; burada bir macera parkı yapılacak. Bu macera parkının yanı sıra da doğa turizmine hizmet edecek kamp alanları, karavan alanları ve tematik rotalar gibi çalışmalar da projenin içerisinde yer alıyor. Bu proje sayesinde de 3-4 ay boyunca süren turizm hareketliliğini 12 aya yayabilecek bir müdahaleyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde bölgede turizmin, ilçe halkı ve bu halkın üretmiş olduğu yöresel gelirinin artmasını amaçlıyoruz. Burada özellikle ilçe halkının yöresel ürün satışı yapılarak onların gelirlerinin artması proje kapsamında bekleniyor. Projemizin ihale süreçlerinin ardından hızlı bir şekilde yapım sürecinin tamamlanması ve 2022 döneminin özellikle bahar ve yaz aylarında aktif olarak kullanılabilmesini hedefliyoruz." - ÇANKIRI

Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı
Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı
Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı
Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı
Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı
Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı
Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı

Ilgaz Dağı, Çankırı, Turizm, Ilgaz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ilgaz Dağı'na 6 milyon liralık macera parkı tesisi yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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