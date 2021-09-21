Kayseri'den 21 firma "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasına girdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasında Kayseri'de faaliyet gösteren 21 firmanın yer aldığını belirtti.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, her türlü zorluğa rağmen üretime ve ihracata ara vermeden devam ederek listeye giren firmaları kutladığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde Kayseri'den geçen yıl 18 firmanın yer aldığını, bu sene sayının 21'e yükseldiğinı aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşanan bütün güçlüklere rağmen Kayserili sanayiciler olarak üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek, 2 milyar 600 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik ve tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu yıl da inşallah hedeflediğimiz 3,5 milyar doları yakalamak için gayret sarf ediyoruz. 2021 yılının başından beri ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın artarak devam ettiğini görmek bize ayrıca moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla hedefimize adım adım ilerliyoruz. Gerek Odamız bünyesinde kurduğumuz Verimlilik Koordinasyon Ofisi gerekse Kayseri Model Fabrika aracılığı ile yürüttüğümüz verimlilik projeleriyle önümüzdeki yıllarda listeye giren firma sayımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Şehrimiz ve ülkemiz için var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz."