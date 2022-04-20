İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor

20.04.2022 20:00

İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda erik hasadı bir hafta sonra başlayacak Mersin'in Silifke ilçesine bağlı mahallelerde örtü altı üretimi yapılan erik ilk çıktığında piyasada kilosu 500 liradan satılan erik,...

İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor

Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda erik hasadı bir hafta sonra başlayacak

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı mahallelerde örtü altı üretimi yapılan erik ilk çıktığında piyasada kilosu 500 liradan satılan erik, örtü altı sezon sonu kilosu 20 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunulmaya başlandı.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, erik üretiminin Göksu Vadisi'ndeki Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli ve Ortaören köyleri ile Atayurt, Atakent ve Taşucu beldelerinde yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Silifke eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğine dikkat çeken Türer, "Bölge, mikro klima özelliğe sahip. Bu nedenle burada yetişen ürünlerin ayrı bir aroması ve görünümü var" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk turfanda eriğinin Silifke'de üretildiğini ifade eden Türer, "Açık alanda ilk erik hasadı bir hafta sonra başlayacak. Erik ilk çıktığında tadımlık olarak 100 gramlık kaselerde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere gönderdik. Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar" diye konuştu.

Açıkta eriğin bir hafta sonra hasadının yapılacağını belirten Türer şunları söyledi:

"Bu yıl havaların soğuk gitmesiyle birlikte hasadımız 15 gün gecikmeyle başladı. Silifke'de 15-20 bin dönümlük alanda erik bahçelerimiz var. 15 ile 20 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Örtü altında da 300 ton erik hasadımız gerçekleşti. Örtü altı ereğimizin son hasadını 20 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla sattık. Açıkta erik hasadımız bir hafta sonra başlayacaktır."

İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor
İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor
İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor
İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor

YORUMLAR
500
İlk çıktığında cep yakan erik, şimdi 20 ila 50 lira arasında satılıyor İlk çıktığında cep yakan erik, şimdi 20 ila 50 lira arasında satılıyor Zirai don Mersin'i vurdu, sebze ve meyveye ulaşmak hayal oldu Zirai don Mersin'i vurdu, sebze ve meyveye ulaşmak hayal oldu

Atayurt, Mersin, Göksu, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk çıktığında 500 liraya satılan erik şimdi kilosu 20-50 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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