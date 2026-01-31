İlk Evim Konut Kredisi\'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Program kapsamında hazırlıkları süren İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, 2026'ya girilirken ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi. Sadece ilk kez konut alacaklara yönelik planlanan düşük faizli kredi desteğinde faiz oranı ve vade süresine ilişkin detaylar netleşmeye başlarken, örnek hesaplamalar da dikkat çekiyor.

FAİZ ORANI YÜZDE 1,20, VADE 180 AYA KADAR

Ekonomi yönetimi tarafından Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan İlk Evim Kredisi kampanyasında, konut kredisi faiz oranlarının yaklaşık yüzde 1,20 seviyesine çekilmesi planlanıyor. Kampanya kapsamında vade süresinin ise 180 aya kadar uzatılması öngörülüyor. Mevcut piyasa koşullarında yüzde 2,65 seviyelerinde olan konut kredisi faizleriyle kıyaslandığında, yeni kampanya ciddi bir maliyet avantajı sunuyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Resmi şartlar henüz açıklanmadı ancak İlk Evim Konut Kredisi'nden yararlanabilmek için ilk kez konut alıyor olmak, üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması, satın alınacak şehirde ikamet edilmesi ve son bir yıl içinde konut satışı yapılmamış olması gibi kriterlerin aranması bekleniyor. Ayrıca başvuru sahibinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bunu belgelemesi de muhtemel şartlar arasında yer alıyor.

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

İlk Evim Konut Kredisi kampanyasının Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Kampanyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması ve 2026 yılı içerisinde Meclis gündemine gelerek başvuruların açılması bekleniyor.

Mevcut koşullarda 1 milyon TL konut kredisi için yaklaşık 3.5 milyon TL geri ödeme yapılırken İlk Evim Konut Kredisi kapsamında aynı tutar için toplam geri ödeme miktarı 2 milyon 445 seviyesinde kalacak.

ÖRNEK HESAPLAMA: 5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Yüzde 1,20 sabit faiz oranı ve 180 ay vade üzerinden yapılan örnek hesaplamaya göre, 5 milyon TL tutarında İlk Evim Konut Kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksit tutarı yaklaşık 67 bin 936 TL oluyor. Bu kredi için 15 yıl sonunda bankaya yapılacak toplam geri ödeme ise 12 milyon 228 bin 503 TL'ye ulaşıyor.

ÖRNEK HESAPLAMA: 3 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Aynı faiz oranı ve vade süresiyle 3 milyon TL kredi kullanan bir kişi ise aylık yaklaşık 40 bin 762 TL taksit ödüyor. Bu kredinin toplam geri ödeme tutarı 7 milyon 337 bin 102 TL olarak hesaplanıyor.