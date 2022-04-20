İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti

20.04.2022 11:51
İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti

Sivas Valiliği himayesinde kurulan Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ortaklığında kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) ürettiği sıvı solucan gübresini ihraç etmeye başladı .

Sivas Valiliği himayesinde kurulan Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ortaklığında kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) ürettiği sıvı solucan gübresini ihraç etmeye başladı .

Sivas Valisi Salih Ayhan, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, STSO Başkanı Mustafa Eken, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ve SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar'ın katılımı ile ilk 25 ton sıvı solucan gübresinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Üniversite bilgi üretir ve şehirlere katkı sağlar. Burada 3 amacın matuf olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi kurumlar arasında güzel bir iş birliği var. İkincisi tarım alanında yapılan özgün bir çalışma. Üçüncüsü ise üniversite-şehir-sanayi iş birliği açısından çok önemli." şeklinde konuştu.

SCÜ Rektörü Yıldız, ilk ihracat sevkiyatının yapıldığı tesiste yaptığı açıklamada, 2019 yılında kurulan SORTAŞ'ın ilk ihracatını yaptığını söyleyerek, "Üniversiteler şehirlerin lokomotifidir. Kurmuş olduğumuz bu firma ile bunun neticelerini alıyoruz. Artık firmamız yurt dışında da tanınıyor. İlerleyen dönemlerde farklı ürünlerin ihracatını da yapacağımıza inanıyorum." dedi.

STSO Başkanı Eken ise kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek bu iş birliğinin Sivas'ın geleceğine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

SORTAŞ AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Tutar da ihracatın 25 tonla başladığını fakat ilerleyen dönemlerde bu miktarın artacağını vurguladı. - SİVAS

İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti
İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti
İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti

YORUMLAR
500

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:58:52. #1.11#
SON DAKİKA: İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement