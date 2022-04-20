İlk sıvı solucan gübresi ihracatı gerçekleşti - Son Dakika

Sivas Valiliği himayesinde kurulan Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ortaklığında kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) ürettiği sıvı solucan gübresini ihraç etmeye başladı .

Sivas Valisi Salih Ayhan, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, STSO Başkanı Mustafa Eken, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ve SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar'ın katılımı ile ilk 25 ton sıvı solucan gübresinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Üniversite bilgi üretir ve şehirlere katkı sağlar. Burada 3 amacın matuf olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi kurumlar arasında güzel bir iş birliği var. İkincisi tarım alanında yapılan özgün bir çalışma. Üçüncüsü ise üniversite-şehir-sanayi iş birliği açısından çok önemli." şeklinde konuştu.

SCÜ Rektörü Yıldız, ilk ihracat sevkiyatının yapıldığı tesiste yaptığı açıklamada, 2019 yılında kurulan SORTAŞ'ın ilk ihracatını yaptığını söyleyerek, "Üniversiteler şehirlerin lokomotifidir. Kurmuş olduğumuz bu firma ile bunun neticelerini alıyoruz. Artık firmamız yurt dışında da tanınıyor. İlerleyen dönemlerde farklı ürünlerin ihracatını da yapacağımıza inanıyorum." dedi.

STSO Başkanı Eken ise kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek bu iş birliğinin Sivas'ın geleceğine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

SORTAŞ AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Tutar da ihracatın 25 tonla başladığını fakat ilerleyen dönemlerde bu miktarın artacağını vurguladı. - SİVAS