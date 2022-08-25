İller Bankası'ndan Altınova temasları - Son Dakika
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İller Bankası'ndan Altınova temasları

25.08.2022 08:56
İller Bankası'ndan Altınova temasları

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü görevine başlayan Derya İnan, Yalova'nın Altınova İlçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü görevine başlayan Derya İnan, Yalova'nın Altınova İlçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü görevine başlayan Derya İnan, Yalova'nın Altınova İlçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlü Derya İnan beraberinde Proje ve Mekansal Planlama Müdürü M. Ercihan Subaşıoğlu ile birlikte Altınova İlçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret eden Bölge Müdürü İnan ve Subaşıoğlu, ilçede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hersek Lagününü gezdiler

Ardında ilçeyi gezerek Altınova hakkında bilgi alan İller Bankası Bursa Bölge Müdürlü Derya İnan beraberinde Proje ve Mekansal Planlama Müdürü M. Ercihan Subaşıoğlu, Hersek Lagününü de ziyaret etti.

Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezen misafirler Hersek Lagününe hayran kaldılar.

Altınova Belediyesi Çevre Mühendisi Çağrı Gürol ve Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi görevlisi Muhammet Said Özkan tarafından bölge hakkında bilgi alan İller Bankası Bursa Bölge Müdürlü Derya İnan ile Proje ve Mekansal Planlama Müdürü M. Ercihan Subaşıoğlu, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdiler. - YALOVA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İller Bankası, Yalova, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İller Bankası'ndan Altınova temasları - Son Dakika

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