IMF'den Fed uyarısı: Faiz artışına ve para birimlerinde düşüşlere hazırlanın

IMF, "Gelişmekte olan ekonomiler Fed'in sıkılaşmasına hazırlanmalı" dedi.

IMF'in web sitesinde yayınlanan yazıda, sermaye çıkışlarına ve para birimlerinde değer kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekildi.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

*Geçen yılın büyük bölümünde, istikrarsız ekonomik toparlanma ve arz darboğazlarında yavaş bir çözülme koşullarında yatırımcılar ABD enflasyonunda geçici bir yükselişi fiyatladı ancak şimdi durum değişti.

*Bu gelişmeler, gelişmekte olan ülkelerdeki belirsizlikleri artırdı. Bu ülkeler, hem enflasyonda hem de kamu borçlarında yükselişle karşı karşıya. Gelişmekte olan ülkelerde kamu borçlarının milli gelire oranında son iki yılda ortalama 10 puanlık artış var ve 2021'de ortalama oran yüzde 64'e ulaştı. Bu ülkelerin ekonomilerindeki toparlanma ve iş gücü piyasaları, ABD'ye kıyasla daha zayıf.

*Öte yandan, ABD'de ücret enflasyonunun daha geniş tabanlı olması ya da arz darboğazlarının devam etmesi, fiyatların beklenenden daha fazla artmasına neden olup enflasyonun daha da hızlanmasına neden olabilir. Böylesi bir durumda, Fed'in daha hızlı faiz artırması finansal piyasaları sarsabilir ve küresel ölçekte finansal koşulları sıkılaştırabilir. Bu gelişmeler, ABD'de talep düşüşünün ve ticaret yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarına ve para birimlerinde değer kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekildi.