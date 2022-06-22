IMF'den Yunanistan ekonomisi için bu yıl yüzde 3,5'lik büyüme beklentisi - Son Dakika
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IMF'den Yunanistan ekonomisi için bu yıl yüzde 3,5'lik büyüme beklentisi

22.06.2022 00:09
IMF'den Yunanistan ekonomisi için bu yıl yüzde 3,5'lik büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,6 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,6 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF'den yapılan açıklamada, Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Yunanistan ekonomisinin yeni tip koronavirüs kaynaklı durgunluktan 2021'de üretimin salgın öncesi seviyeye dönmesiyle güçlü bir şekilde toparlandığına işaret edilen açıklamada, güçlü mali müdahalenin, destekleyici para politikasının, ihtiyatlı politikaların ve Avrupa Birliği (AB) desteğinin toparlanmanın desteklenmesinde kilit rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve 2023'te yüzde 2,6 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

IMF'nin açıklamasında, yüksek enerji fiyatlarının ülkede bu yıl ortalama enflasyonu yüzde 6,1'e yükseltmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Önemli aşağı yönlü riskler, özellikle Ukrayna'daki savaşın daha da yoğunlaşması ve salgınla ilgili önemli belirsizlikler nedeniyle görünümü gölgelemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den Yunanistan ekonomisi için bu yıl yüzde 3,5'lik büyüme beklentisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: IMF'den Yunanistan ekonomisi için bu yıl yüzde 3,5'lik büyüme beklentisi - Son Dakika
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