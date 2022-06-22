Açıklamada, "Önemli aşağı yönlü riskler, özellikle Ukrayna 'daki savaşın daha da yoğunlaşması ve salgınla ilgili önemli belirsizlikler nedeniyle görünümü gölgelemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › IMF'den Yunanistan ekonomisi için bu yıl yüzde 3,5'lik büyüme beklentisi - Son Dakika

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