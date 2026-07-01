IMF, İsrail'in Büyüme Tahminini Düşürdü - Son Dakika
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IMF, İsrail'in Büyüme Tahminini Düşürdü

01.07.2026 19:41
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IMF, bölgesel gerilimlerin etkisiyle İsrail'in 2026 büyüme tahminini %4,8'den %3,5'e indirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'da yükselen gerilimin İsrail ekonomisi üzerine gölge düşürdüğünü belirterek, ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 3,5'e düşürdü.

IMF İcra Direktörleri Kurulu, İsrail ile 2026 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamladı.

Fondan yapılan açıklamada, "Yükselen bölgesel gerilimler, İsrail ekonomisi üzerine gölge düşürüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Orta Doğu'daki savaş öncesinde yüzde 4,8 olarak öngörülen 2026 yılı büyüme tahmininin, yılın ilk çeyreğindeki sert daralma ve yılın geri kalanında beklenen sınırlı toparlanmanın etkisiyle yüzde 3,5'e düşürüldüğü belirtildi.

Şekelin değer kazanmasına rağmen yükselen enerji fiyatları ve arz kısıtları nedeniyle ülkede enflasyonun geçici olarak yükselmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü, enflasyon görünümüne yönelik risklerin ise yukarı yönlü olduğu, daha derin ve uzun süreli bölgesel çatışmaların temel endişe kaynağı olmaya devam ettiği aktarıldı.

Çatışmaların ekonomik yansımalarının ve iş gücü piyasasında uzun süredir devam eden zorlukların orta vadeli görünüm üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, orta vadeli büyüme zorlukları karşısında mali tamponların yeniden oluşturulmasının, iş gücü arzı ile üretkenliğin artırılmasının ve fiyat ile finansal istikrarın sağlanmasının temel öncelikler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ortasında savunma harcamalarının yüksek kalmaya devam etmesinin, askeri seferberlik ve İsrailli olmayan iş gücüne erişimin azalması nedeniyle de iş gücü arzının kısıtlı kalmasının beklendiği, bu baskıların belirli gruplar arasındaki düşük iş gücüne katılım oranları gibi uzun süredir var olan yapısal zorlukları daha da ağırlaştıracağı ve İsrail'in orta vadeli ekonomik görünümü üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, İsrail'in Büyüme Tahminini Düşürdü - Son Dakika

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