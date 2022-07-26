IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini 2022 için yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3,5'a yükseltti - Son Dakika
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IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini 2022 için yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3,5'a yükseltti

26.07.2022 16:25
IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini 2022 için yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3,5'a yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti. Son rapora göre tahminler; 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak belirlendi. IMF'nin nisan ayında yayımladığı tahminlerinde, Türk ekonomisinin 2022'de yüzde 2,7 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinde ise düşüşe gidilen raporda, küresel ekonominin bu yıl 3,2, gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

SALGIN VE SAVAŞ DÜNYA EKONOMİSİNİ VURDU

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin, salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu belirtildi.

ENFLASYON ENDİŞE KAYNAĞI

IMF'nin Ekonomik Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas ise ekonomik görünüme ilişin kaleme aldığı blog yazısında, dünyanın en büyük üç ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Gourinchas, küresel ekonominin giderek daha kasvetli ve belirsiz bir görünümle karşı karşıya olduğunu belirterek, dünyanın yakında küresel bir resesyonun eşiğine gelebileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini 2022 için yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3,5'a yükseltti - Son Dakika

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SON DAKİKA: IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerini 2022 için yüzde 4'e, 2023 için ise yüzde 3,5'a yükseltti - Son Dakika
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