İndirimi duyan koştu, kasada uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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İndirimi duyan koştu, kasada uzun kuyruklar oluştu

15.08.2022 19:12

İndirimi duyan koştu, kasada uzun kuyruklar oluştu Gaziantep'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nın indirim açıklaması üzerine Tarım Kredi Kooperatifine ait markete akın etti.

İndirimi duyan koştu, kasada uzun kuyruklar oluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nın indirim açıklaması üzerine Tarım Kredi Kooperatifine ait markete akın etti. Marketin otoparkı tamamen dolarken, kasalarda metrelerce kuyruk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirimli satışların başlayacağını duyurmasının ardından Gaziantep'te vatandaşlar, Tarım Kredi marketine akın etti. Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'ndeki markete sabahın ilk saatlerinde gelen vatandaşlar, otoparkın dolması üzerine araçlarını çevreye park etti. İndirimli ürünleri satın almak için markete gelen vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulmakta güçlük çekerken, marketin içinde yoğunluk yaşandı.

Market içinde kuyruk oluştu

Alışveriş sepetlerini tıka basa dolduran Gaziantepliler, yoğunluktan dolayı kasada ödeme yapmak için uzun süre bekledi. Market kasalarının önünde metrelerce kuyruk oluşurken, vatandaşlar araç bagajlarını alışveriş poşetiyle doldurdu.

Çok sayıda ürünün fiyatında ciddi indirim yapıldığını aktaran vatandaşlar, alınan bu kararın diğer marketlerinde fiyatlarında indirim yapmasını sağlayacağını belirterek, marketin otoparkını ilk defa bu kadar dolu gördüklerini söyledi.

"Önceden 6 araç olurdu, bugün 200 araç var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ürünlerde indirim yapıldığını paylaşan Ömer Kazıcı, indirimin enflasyonu da etkileyeceğini belirtti. Sürekli KoopGross'tan alışveriş yaptığını anlatan Kazıcı, "Önceden geldiğimde 5-6 araç olurdu. Bugün gördüğünüz gibi 200 araç var. Bu indirim enflasyonu da etkileyecektir. Ben dün diğer marketleri de gezdim. Hatta onlar dünden indirim yapmaya başlamışlardı. Yağ fiyatları 10 lira kadar düşmüş. Diğer fiyatlar da düşecektir. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

"Ben şimdiye kadar böyle kalabalık görmedim"

Markette alışveriş yapan Yakup Bağlar ise 15-20 kalemde indirim yapıldığını söyledi. Şeker, yağ, makarna, sebze ve meyvede ciddi indirim yapıldığını aktaran Bağlar, "Mesela burada 1,80 TL'ye karpuz gördüm. Ben dün 3 liraya almıştım. Bu indirimler diğer zincir marketleri de etkileyecektir. Onlar akıllarını başlarına alacaklar. Marketler 10 yerine 5 kazanacaklar. Fiyatları indirecekler ki vatandaş gelsin. Yoksa vatandaşlar buraya gelir onlar da otururlar. Burası bir haftada yaptığı satışı bugün bir günde yaptı. Ben şimdiye kadar böyle kalabalık görmedim. Ben bir vatandaş olarak memnunum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İndirimi duyan koştu, kasada uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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