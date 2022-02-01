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İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim - Son Dakika

İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim

01.02.2022 14:46

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. 4 Ocak'taki konuşmasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, tarife sınırının yükseltilmesinin kendi fikri olduğunu söyledi.

Dün Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikte indirimli tarifenin 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılacağını söyledi.

Erdoğan, "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Erdoğan'ın müjdeli haberinin ardından düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece vatandaşın elektrik faturasında 40-50 TL gibi düşüş olması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU: FİKİR BİZDEN ÇIKTI

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrikte indirimli tarife sınırının yükseltilmesinin kendi fikri olduğunu söyledi. 4 Ocak'taki grup toplantısını işaret eden Kılıçdaroğlu, "4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik 230 kilovat. 'Buna göre önlem alın, zam yapacaksanız buna göre yapın' dedim. Yapmadılar. Dün kalkmış açıklama yapıp benim dediğim noktaya geldiler. Demek ki devleti yönetemiyorlar. Demek ki biz devletin nasıl yönetildiğini biliyoruz. Biz 4 kişilik ailenin tükettiği elektriği de biz çok iyi biliyoruz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim - Son Dakika
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