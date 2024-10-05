İnegöl'de 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl'de 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali Başladı

İnegöl\'de 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali Başladı

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali, 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 kafesli tavuk yetiştiricisi ile başladı. Festival, seminerler ve yarışmalarla dolu bir program sunuyor.

05.10.2024 12:00  Güncelleme: 12:03
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İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Küçükbaş Hayvancılık Festivali Cuma günü başladı. 3 gün sürecek organizasyonda 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 adet kafesli tavuk yetiştiricisi bulunuyor. Seminerler, Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışması ve Uluslararası Yerli Tavuk Irkları Yarışması ile dolu dolu geçen festivalde yurt dışından da 5 ülkeden üreticiler yer alıyor.

İnegöl'ün tarım ve hayvancılık alanında gelişimini sağlamak ve bu alanda hem üretimi güçlendirmek hem de İnegöl'ün bölgeye has koyun ırkı olan İnegöl Kıvırcığını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak adına İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Festivali Cuma günü başladı. 3 gün sürecek organizasyon Alanyurt bölgesi Salı Pazarı alanında gerçekleştirilirken, bu yıl festivalde; 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 adet kafesli tavuk yetiştiricisi ile beraber Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan üreticiler yer alıyor.

Her günü dolu dolu planlanan ve özellikle eğitim ve seminerlerle üreticilerin gelişimine katkı koymayı hedefleyen festivalin açılış günü büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu. İnegöl ve Bursa protokolünün katılımlarıyla açılışı yapılan festivalde, İnegöl Belediyesi halk dansları topluluğu gösterileriyle festivale renk kattı.

Hayvancılıkla uğraşanların artmasını ve profesyonelleşmesini istiyoruz

Festivale konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuşmasına 4 Ekim tarihinin aynı zamanda Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlatarak başladı. Sadece korumak değil, aynı zamanda üretimleri geliştirmek, bu alandan ülkemiz ve şehirlerimiz adına daha fazla faydalar üretmek istediklerini söyleyen Başkan Taban, "İnegöl deyince biz belki öncelikle sanayisini, turizmini, tarımını konuşuyoruz ancak sanayinin daha baskın olduğunu İnegöl için ifade ediyoruz. Sanayimiz kendi mecrasında ilerliyor. Bizler de desteklemeye devam ediyoruz. Ancak burada ülkemiz adına da kıymetli olan, tüm dünya adına kıymetli olan tarım ve hayvancılığın devamlılığını arzu ediyoruz. Bu alanda uğraş verenlerin artmasını, profesyonelleşmesini istiyoruz. Tüketicilerimizin de bundan doğal olarak faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu düşünceyle bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizde de çok değerli katılımcılarımız var aramızda. Başta akademisyenlerimiz olmak üzere; küçükbaş hayvancılık sektörü temsilcilerimiz, bu alanda hizmet eden firmalarımız, yurt içi ve yurt dışından çiftliklerimiz aramızdalar" diye konuştu.

İnegöl'de 64 bin küçükbaş, 17 bin büyükbaş hayvan var

İnegöl Kıvırcığına ilişkin de konuşan Başkan Taban, şöyle devam etti: "İnegöl'ümüzde bir kıvırcık ırkımız var. Biz de İnegöl Kıvırcığını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı, ırkın yaygınlaşmasını sağlamayı arzu ediyoruz. İnegöl'ümüzde 64 bin dolayında küçükbaş hayvan, 17 bin dolayında da büyükbaş hayvan bulunmakta. Bu organizasyonlarla bizler de küçükbaş hayvancılığın daha fazla gelişmesini arzu ediyoruz. Bu festivalle biz üreticilerimize yeni bilgiler katmak, gelişen teknolojileri onlarla buluşturmak, yeni yöntemlerle ilgili konunun uzmanları tarafından bilgi sahibi olmalarını sağlamak, sektör paydaşlarını bir araya getirmek ve ulusal ve uluslararası alanda yer almalarını istiyoruz. Küçükbaş hayvancılık sektöründe ülke genelinde kaliteli damızlık üretiminin artmasına katkı sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için bir değer olan hayvancılığın sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. Yaptığımız ilk 3 festival sonucunda şehrimizde yeni çeşit damızlıkların arttığını gözlemledik. Yine İnegöl özelinde küçükbaş hayvancılıkta bir artışın da söz konusu olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce üreticilerimiz burada ulusal ve uluslararası sektör temsilcileriyle buluşup kendilerini geliştiriyorlar. Bu gelişim ülkemiz hayvancılığına da katkı sağlamış oluyor. Bu yıl festivalimizde 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 adet kafesli tavuk yetiştiricisi bulunuyor. Ayrıca organizasyon kapsamında Irklar Arası Damızlık Koç Güzellik Yarışması yapılacak. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Yerli Tavuk Irkları Yarışması da festivalimiz içerisinde kendine yer bulacak. Farklı üniversitelerden değerli akademisyenlerimiz 3 gün boyunca aramızda olacaklar. Farklı ülkelerden de katılımcılar aramızda olacak. Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan üreticilerimiz festivalimize katılacak. Festivalimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin açılışı gerçekleştirildi. Akabinde protokol üyeleri stantları gezerek festival alanında incelemelerde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İnegöl'de 4. Küçükbaş Hayvancılık Festivali Başladı - Son Dakika

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