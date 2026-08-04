İnegöl'de Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika
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İnegöl'de Şeftali Hasadı Başladı

İnegöl\'de Şeftali Hasadı Başladı
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İnegöl'de 2026 şeftali hasadı Gülaven çeşidiyle başladı; verim yüksek, ihracat talep ediliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2026 yılı şeftali hasadı başladı.

İnegöl'ün önemli meyve üretim merkezlerinden İsaören Mahallesi'nde şeftali hasadı başladı. Bölgede Gülaven çeşidinin hasadına başlanırken, ardından Kristalven şeftalisinin de toplanması bekleniyor.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, sezonun verim açısından oldukça iyi başladığını söyledi. Ulu, Gülaven şeftalisinin üreticiden çıkış fiyatının şu anda 20-25 TL arasında olduğunu belirterek, yalnızca toplama maliyetinin kilogram başına yaklaşık 5 TL'yi bulduğunu ifade etti. Ulu, bölgedeki üreticilerin ürünlerini daha iyi fiyatlarla değerlendirebilmesi için ihracatın önünün açılmasını istedi.

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu da bu yıl meyve üretiminde rekoltenin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Çıbukcu, bölgede ürünlerin değerlendirilmesi açısından bir aroma fabrikasının bulunmasının üreticiye önemli katkı sağlayabileceğini belirterek, kurulacak bir tesisin özellikle sıkıntılı sezonlarda çiftçinin yükünü hafifletebileceğini söyledi. İsaören'de üreticilerin büyük emek vererek yetiştirdiği şeftalilerin bu yıl bol ve kaliteli olduğunu belirten Çıbukcu, herkesi İnegöl şeftalisini tatmaya davet etti.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, İnegöl, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika

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