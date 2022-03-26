İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor - Son Dakika
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İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor

26.03.2022 13:21
İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor

Bu yıl 46'ncı kez kapılarını açan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nı (MODEF EXPO 2022) ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl mobilyasının ivmesinin her geçen gün yükselerek, yoluna devam ettiğini söyledi.

Bu yıl 46'ncı kez kapılarını açan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nı (MODEF EXPO 2022) ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl mobilyasının ivmesinin her geçen gün yükselerek, yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinin son koleksiyonlarını sergilediği ve 165 firmanın katıldığı MODEF EXPO 2022'nin açılışına, yurt dışında olduğu için katılamayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuarı ziyaret edip, firmalardan bilgi aldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile birlikte fuar alanını gezen Başkan Aktaş, mobilyacılarla sohbet etti.

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, Ukrayna Rusya savaşının farklı yansımalarının olabileceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Kimsenin krizinden fırsat ummuyoruz ama bunun arkasından karşılığında güzel fırsatlar da çıkacak. Dolayısıyla bu döneme de hazır olmamız lazım. İnegöllü mobilyacı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız aynı heyecanla işlerine devam ediyor. İnşallah yapacakları B2B'lerle, yurt dışı gezileri, İstanbul başta olmak üzere yurt dışı fuarlarla bu aktiviteyi daha da yukarı çıkaracaklar. İnegöl'ün çok daha önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu birlik ve beraberliği de burada görüyorum. Genel anlamda bir heyecan olduğuna da şahit oldum. Fuarımızı İnegöl'ümüze, Bursa ve ülke ekonomisine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - BURSA

İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor
İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor
İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor
İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor

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Alinur Aktaş, Türkiye, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl mobilyasında ivme yükseliyor - Son Dakika


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